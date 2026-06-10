Dengue en Honduras 2026: Cortés y Francisco Morazán concentran más casos

Cortés, Honduras

Las autoridades sanitarias advirtieron que las lluvias recientes han favorecido la proliferación del zancudo Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, incrementando el riesgo de transmisión en zonas urbanas y periurbanas.

Del total registrado, al menos 66 personas han requerido hospitalización por presentar signos de alarma o cuadros de dengue grave , lo que evidencia la presión que la enfermedad sigue ejerciendo sobre los centros asistenciales del país.

La Secretaría de Salud reporta un acumulado de 3,823 casos sospechosos en lo que va del año, de acuerdo con la semana epidemiológica 22, comprendida del 31 de mayo al 6 de junio, mientras que solo en la última semana se notificaron 113 nuevos contagios en investigación.

Cortés y Francisco Morazán continúan siendo los departamentos con mayor concentración de casos sospechosos de dengue en el país, en medio de un repunte que mantiene en alerta al sistema sanitario nacional ante la temporada lluviosa .

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, explicó que Tegucigalpa y San Pedro Sula siguen encabezando la lista de municipios con mayor incidencia, junto a departamentos como Choluteca, Yoro, Colón y Santa Bárbara.

No obstante, Cortés y Francisco Morazán concentran la mayor carga de casos sospechosos debido a su alta densidad poblacional y la acumulación de criaderos en distintos sectores durante la época lluviosa.

Mejía advirtió que los menores de 15 años continúan siendo el grupo más afectado, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a reforzar las medidas de prevención y acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas.

Aunque las cifras de este año reflejan una reducción cercana al 50 % en comparación con 2025, Salud insistió en que la población no debe bajar la guardia ante el riesgo de complicaciones.

Entre los síntomas de alerta se incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, vómitos, sangrados y decaimiento general, por lo que se recomienda evitar la automedicación.

Las autoridades reiteraron que la principal medida de prevención es la eliminación de criaderos del zancudo en recipientes como pilas, barriles, llantas, botellas y cualquier objeto que acumule agua.

También recomendaron mantener tapados los depósitos de agua, limpiar techos y canaletas, cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y eliminar objetos en desuso en los hogares.

Finalmente, Salud insistió en el uso de mosquiteros, repelente y ropa adecuada para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, quienes son los más vulnerables ante posibles complicaciones del dengue.