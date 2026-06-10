Cristina se degrada a depresión, pero dejará lluvias en Honduras hasta el jueves

Cristina perdió fuerza y fue degradada a depresión tropical la tarde de este miércoles, pero sus lluvias seguirán representando una amenaza para Honduras y otros países de Centroamérica hasta la noche del jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
En su boletín de las 3:00 de la tarde, el NHC indicó que el centro de Cristina se localizaba cerca de la latitud 12.6 norte y longitud 88.9 oeste, a unos 125 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, El Salvador, y a 250 kilómetros al sureste de Puerto San José, Guatemala.
El sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, movimiento que se espera continúe hasta el jueves. Según la trayectoria prevista, el centro de Cristina se acercará esta noche a la costa de El Salvador y el jueves al sur de Guatemala.
Los vientos máximos sostenidos bajaron a 55 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, mientras la presión central mínima fue estimada en 1007 milibares. El organismo prevé pocos cambios en su intensidad antes de que el centro del fenómeno ingrese a tierra.
Con la nueva actualización, el Gobierno de Honduras descontinuó el aviso de tormenta tropical que estaba vigente para la costa del Pacífico hondureño. En El Salvador, el aviso fue cambiado a vigilancia de tormenta tropical para su costa del Pacífico.
Pese al debilitamiento del fenómeno, el mayor peligro continúa siendo la lluvia. El NHC advirtió que Cristina puede dejar acumulados de entre 4 y 8 pulgadas, con máximos de hasta 12 pulgadas, en las zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas montañosas, laderas, comunidades cercanas a ríos y áreas con suelos saturados por lluvias previas.
El boletín también advierte que podrían registrarse inundaciones menores en zonas costeras donde los vientos empujen el agua hacia tierra, acompañadas de oleaje elevado. Además, es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en el área bajo vigilancia durante la tarde y noche de este miércoles.
El Centro Nacional de Huracanes anticipa que Cristina se disipe sobre Guatemala durante el jueves, aunque sus remanentes podrían continuar generando lluvias sobre parte de Centroamérica.