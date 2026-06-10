Cristina se degrada a depresión, pero dejará lluvias en Honduras hasta el jueves

Tegucigalpa, Honduras.

Cristina perdió fuerza y fue degradada a depresión tropical la tarde de este miércoles, pero sus lluvias seguirán representando una amenaza para Honduras y otros países de Centroamérica hasta la noche del jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

En su boletín de las 3:00 de la tarde, el NHC indicó que el centro de Cristina se localizaba cerca de la latitud 12.6 norte y longitud 88.9 oeste, a unos 125 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, El Salvador, y a 250 kilómetros al sureste de Puerto San José, Guatemala.

El sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, movimiento que se espera continúe hasta el jueves. Según la trayectoria prevista, el centro de Cristina se acercará esta noche a la costa de El Salvador y el jueves al sur de Guatemala.