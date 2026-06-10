Conferencia Episcopal de Honduras denuncia que muchas familias viven entre miedo e inseguridad

Tegucigalpa, Honduras

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este miércoles que muchos hogares del país centroamericano viven marcados por el miedo, el duelo y la inseguridad, y exhortó a los padres de familia a asumir con responsabilidad la misión de educar a sus hijos.

"Numerosos hogares viven marcados por el miedo, el duelo y la inseguridad. Como pastores compartimos el dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de la criminalidad que tantas veces permanece impune", indicó la CEH en un comunicado. Según los datos oficiales, Honduras registró en el 2025 un total de 2.332 asesinatos, siendo el 89 % de las víctimas hombres, lo que situó la tasa de homicidios en al menos 21,2 por cada 100.000 habitantes. Los diez obispos que suscribieron la misiva además manifestaron su "profunda preocupación por las múltiples formas de violencia ejercidas contra la mujer". Señalaron que toda la agresión física, sicológica, sexual, económica o moral contra una mujer constituye una grave ofensa a su dignidad y una herida para toda la sociedad, y que ninguna forma de violencia puede justificarse, ni tolerarse.

Violencia que olpea a Honduras