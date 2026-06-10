Cristina girará al noroeste y mantendrá lluvias intensas sobre Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina girará hacia el noroeste durante las próximas horas y mantendrá las fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica hasta el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). A las 9:00 de la mañana de este miércoles, el centro de Cristina se encontraba a unos 140 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, El Salvador, y avanzaba lentamente hacia el oeste a seis kilómetros por hora.

El sistema mantenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 110 kilómetros desde el centro. De acuerdo con la trayectoria prevista, Cristina permanecerá durante este miércoles frente a las costas de Honduras, Nicaragua y El Salvador, antes de aproximarse a la costa salvadoreña o ingresar a tierra entre la noche del miércoles y el jueves. El fenómeno podría fortalecerse ligeramente antes de tocar tierra, pero se espera que comience a debilitarse el jueves mientras avance sobre territorio continental.

Cristina podría dejar acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros en las zonas costeras de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con máximos cercanos a los 300 milímetros hasta la noche del jueves. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas montañosas o con terrenos saturados. También existe riesgo de inundaciones costeras, oleaje elevado y condiciones de tormenta tropical en sectores del litoral del Pacífico.