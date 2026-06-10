Cristina girará al noroeste y mantendrá lluvias intensas sobre Honduras

La tormenta tropical Cristina girará hacia el noroeste durante las próximas horas y mantendrá las fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica hasta el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
A las 9:00 de la mañana de este miércoles, el centro de Cristina se encontraba a unos 140 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, El Salvador, y avanzaba lentamente hacia el oeste a seis kilómetros por hora.
El sistema mantenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 110 kilómetros desde el centro.
De acuerdo con la trayectoria prevista, Cristina permanecerá durante este miércoles frente a las costas de Honduras, Nicaragua y El Salvador, antes de aproximarse a la costa salvadoreña o ingresar a tierra entre la noche del miércoles y el jueves.
El fenómeno podría fortalecerse ligeramente antes de tocar tierra, pero se espera que comience a debilitarse el jueves mientras avance sobre territorio continental.
Cristina podría dejar acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros en las zonas costeras de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con máximos cercanos a los 300 milímetros hasta la noche del jueves.
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas montañosas o con terrenos saturados.
También existe riesgo de inundaciones costeras, oleaje elevado y condiciones de tormenta tropical en sectores del litoral del Pacífico.
De manera paralela, el NHC vigila la bahía de Campeche, donde podría formarse una amplia área de baja presión durante los próximos días. Sin embargo, las condiciones no serían favorables para un desarrollo significativo.
La perturbación tiene una probabilidad cercana al 0% de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y de apenas 10% en siete días. El sistema se desplazaría hacia tierra sobre el este de México a finales del fin de semana.