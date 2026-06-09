Fiscalía indaga si fondos liberales fueron trasladados a cuentas personales

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla podría ser citado por el Ministerio Público (MP) como parte de la investigación abierta para determinar el presunto traslado de fondos del Partido Liberal hacia cuentas particulares e internacionales. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó que el excandidato presidencial figura entre las personas que podrían ser requeridas para rendir declaración durante las diligencias previstas por la Fiscalía. “No se ha informado cuándo serán nuevas citaciones, pero es posible que Salvador Nasralla sea uno de los requeridos”, declaró Mora.

La investigación fue iniciada de oficio después de que el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, denunciara supuestos movimientos irregulares de recursos pertenecientes a esa institución política. Mora explicó que corresponde al Ministerio Público determinar si los fondos liberales fueron trasladados a cuentas personales y establecer el origen, destino y forma en que fueron administrados. El caso se encuentra en una etapa preliminar, por lo que los fiscales continúan recopilando documentos, declaraciones e información financiera antes de determinar si existen responsabilidades penales. Entre las diligencias se contempla citar a personas que puedan aportar datos sobre el manejo de los recursos y revisar los reportes financieros presentados ante las autoridades correspondientes.