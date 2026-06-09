Cristina podría fortalecerse antes de tocar tierra y comenzar a debilitarse

Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina podría fortalecerse ligeramente hasta este miércoles y comenzar a debilitarse entre la noche del miércoles y el jueves, cuando se prevé que ingrese a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Aunque el sistema perdería intensidad al tocar tierra, continuará generando fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica durante los próximos dos días, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Según el boletín de las 6:00 de la tarde de este martes 9 de junio, Cristina se localizaba a unos 180 kilómetros al noroeste de Managua, Nicaragua, y a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador.