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Cristina podría fortalecerse antes de tocar tierra y comenzar a debilitarse

El fenómeno comenzaría a debilitarse entre la noche del miércoles y el jueves, cuando ingrese a tierra, pero sus lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos.

Cristina podría fortalecerse antes de tocar tierra y comenzar a debilitarse

Cristina mantiene la amenaza de lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas costeras y montañosas de Honduras. Ya causó fuertes oleajes en Marcovia y Cedeño.

 Foto: Cortesía Copeco
Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina podría fortalecerse ligeramente hasta este miércoles y comenzar a debilitarse entre la noche del miércoles y el jueves, cuando se prevé que ingrese a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Aunque el sistema perdería intensidad al tocar tierra, continuará generando fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica durante los próximos dos días, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Según el boletín de las 6:00 de la tarde de este martes 9 de junio, Cristina se localizaba a unos 180 kilómetros al noroeste de Managua, Nicaragua, y a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador.

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El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y avanzaba lentamente hacia el oeste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora. Su trayectoria podría llevarlo cerca o a lo largo de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Cristina podría dejar acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, con cantidades máximas cercanas a los 300 milímetros en sectores costeros de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Debido a las lluvias y el fuerte oleaje se elevó el nivel de alerta en la línea costera del Golfo de Fonseca y Alianza

Debido a las lluvias y el fuerte oleaje se elevó el nivel de alerta en la línea costera del Golfo de Fonseca y Alianza

 (Foto: Cortesía Copeco)

El NHC advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, principalmente en comunidades montañosas y zonas consideradas de alto riesgo.

Ante la amenaza, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla durante 48 horas para toda la línea costera del Golfo de Fonseca y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

La medida responde al incremento del oleaje en el océano Pacífico y al riesgo de inundaciones ante un posible aumento en el caudal del río Goascorán.

Copeco también mantuvo bajo alerta verde a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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