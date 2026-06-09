Cristina podría fortalecerse antes de tocar tierra y comenzar a debilitarse

La tormenta tropical Cristina podría fortalecerse ligeramente hasta este miércoles y comenzar a debilitarse entre la noche del miércoles y el jueves, cuando se prevé que ingrese a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
Aunque el sistema perdería intensidad al tocar tierra, continuará generando fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica durante los próximos dos días, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
Según el boletín de las 6:00 de la tarde de este martes 9 de junio, Cristina se localizaba a unos 180 kilómetros al noroeste de Managua, Nicaragua, y a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador.
El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y avanzaba lentamente hacia el oeste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora. Su trayectoria podría llevarlo cerca o a lo largo de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Cristina podría dejar acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, con cantidades máximas cercanas a los 300 milímetros en sectores costeros de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El NHC advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, principalmente en comunidades montañosas y zonas consideradas de alto riesgo.
Ante la amenaza, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla durante 48 horas para toda la línea costera del Golfo de Fonseca y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.
La medida responde al incremento del oleaje en el océano Pacífico y al riesgo de inundaciones ante un posible aumento en el caudal del río Goascorán.
Copeco también mantuvo bajo alerta verde a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.