Casos de dengue continúan en alza; ya se reportan más de 2,200 contagios

Tegucigalpa, Honduras​​​​​

El comportamiento epidemiológico del dengue en lo que va de 2026 muestra una tendencia al alza en los casos sospechosos, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a mantener una alerta ante un posible incremento de la enfermedad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta marzo de 2026 se han confirmado alrededor de 50 casos de dengue a nivel nacional. De estos, 27 fueron clasificados como dengue grave.

Sin embargo, el número de casos bajo sospecha clínica es considerablemente mayor y refleja la dinámica de transmisión del virus. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez explicó que los casos sospechosos son un indicador clave para el monitoreo de la enfermedad, ya que permiten identificar tendencias antes de su confirmación por laboratorio. Según los registros oficiales, en la semana epidemiológica 5 (del 26 de enero al 1 de febrero), el país reportaba 1,051 casos sospechosos. Para la semana 10 (del 2 al 8 de marzo), la cifra ascendió a 1,711, lo que evidencia un incremento sostenido. Hasta la semana epidemiológica 13 (del 23 al 29 de marzo), Honduras acumulaba más de 2,284 casos sospechosos. De ese total, 2,257 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que el resto se encuentra en proceso de clasificación. Entre el 29 de marzo y el 4 de abril se notificaron 87 nuevos casos.

Factores climáticos

Rodríguez señaló que el comportamiento de la enfermedad ha registrado un crecimiento sostenido estimado entre el 3% y el 5%, con indicios de leve estabilización hacia finales de marzo. No obstante, advirtió que esta tendencia podría variar dependiendo de factores climáticos y de las acciones de control vectorial. Los especialistas subrayan que la brecha entre casos sospechosos y confirmados responde a limitaciones en la confirmación por laboratorio y a los tiempos del sistema de vigilancia epidemiológica. Por ello, los casos sospechosos siguen siendo el principal insumo para la toma de decisiones en salud pública. Las regiones con mayor concentración de casos incluyen Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Colón, Yoro y El Paraíso. En estas áreas, particularmente en San Pedro Sula y el Distrito Central, la densidad poblacional y las condiciones urbanas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.