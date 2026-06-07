Unah abre segundo proceso de admisión 2026 para aspirantes nacionales y extranjeros

Tegucigalpa, Honduras

Las inscripciones comenzarán este lunes 8 de junio, informó la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció el segundo proceso de admisión de 2026, el cual permitirá a aspirantes nacionales y extranjeros ingresar a la máxima casa de estudios.

El proceso inicia con la aplicación de la prueba vocacional en línea, requisito obligatorio para los aspirantes. Esta deberá completarse a través del portal oficial de admisiones de la Unah antes de proceder con la inscripción a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma).

La inscripción para la Phuma se realizará del 10 al 17 de junio mediante la plataforma digital de la Unah. Los aspirantes deberán presentar su documento de identificación, una fotografía tipo pasaporte y un correo electrónico activo para recibir notificaciones y su credencial digital.

Las autoridades universitarias detallaron que el pago de la prueba podrá efectuarse entre el 10 y el 19 de junio en instituciones bancarias autorizadas o mediante la plataforma de pagos en línea.

El proceso tiene un costo único de 500 lempiras, informaron las autoridades académicas.

Posteriormente, la validación de documentos se realizará del 29 de junio al 8 de julio. Los aspirantes que cumplan con los requisitos recibirán su credencial digital los días 16 y 17 de julio, vía correo electrónico.

La aplicación de la prueba está programada para el viernes 14 de agosto de forma presencial. Por su parte, los aspirantes que residen en el extranjero realizarán la evaluación en modalidad virtual el 11 de septiembre.

Los resultados del examen serán publicados del 19 al 23 de octubre en el portal de admisiones, donde los aspirantes podrán verificar si fueron admitidos para iniciar su proceso de matrícula en 2027.

Como parte de las novedades de este segundo proceso, la Unah habilitó dos nuevas sedes para la aplicación de la prueba, ampliando así la cobertura y el acceso a la educación superior. Las nuevas sedes estarán ubicadas en Tocoa y El Progreso.