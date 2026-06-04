Estudiantes de Biología piden apoyo para salvar a César

San Pedro Sula, Honduras.

Estudiantes de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés iniciaron una campaña de recaudación de fondos para la recuperación de César, una serpiente rescatada tras ser encontrada herida dentro del centro universitario.

De acuerdo con Radio Pumas, que este jueves hizo un llamado a la solidaridad, César llegó a la carrera de Biología luego de que personal de mantenimiento reportara el hallazgo de una serpiente lesionada en uno de los senderos.

Al momento del rescate, el animal presentaba golpes y señales de maltrato que le impedían movilizarse con normalidad, por lo que fue trasladado para recibir atención y cuidados básicos.

Desde entonces, estudiantes y docentes han trabajado en su rehabilitación, brindándole agua, alimentación y tratamiento para sus heridas mientras reúnen los recursos necesarios para que reciba atención veterinaria especializada. El objetivo es que pueda recuperarse por completo y regresar a un entorno adecuado.