Estudiantes de Biología piden apoyo para salvar a César

Estudiantes de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés iniciaron una campaña de recaudación de fondos para la recuperación de César, una serpiente rescatada tras ser encontrada herida dentro del centro universitario.
De acuerdo con Radio Pumas, que este jueves hizo un llamado a la solidaridad, César llegó a la carrera de Biología luego de que personal de mantenimiento reportara el hallazgo de una serpiente lesionada en uno de los senderos.
Al momento del rescate, el animal presentaba golpes y señales de maltrato que le impedían movilizarse con normalidad, por lo que fue trasladado para recibir atención y cuidados básicos.
Desde entonces, estudiantes y docentes han trabajado en su rehabilitación, brindándole agua, alimentación y tratamiento para sus heridas mientras reúnen los recursos necesarios para que reciba atención veterinaria especializada. El objetivo es que pueda recuperarse por completo y regresar a un entorno adecuado.
Consultado por LA PRENSA, el equipo de Comunicaciones de Unah-Cortés, compartió que actualmente la carrera de Biología alberga a dos serpientes rescatadas, Cecilia y César.
Cecilia, una de las boa constrictoras bajo resguardo, ha mostrado mejoría tras varias semanas de recuperación. Sin embargo, la situación de César es más compleja debido a la gravedad de las lesiones que sufrió antes de ser rescatado.
Las autoridades universitarias explicaron que uno de los ejemplares sufrió un machetazo cerca de la cabeza, una lesión que ha requerido muchos cuidados y seguimiento.
Mantener a estos animales también representa un desafío económico para los estudiantes. Ana Cardona, directora de Comunicaciones del campus, detalló que las serpientes requieren alimentación diaria y cada ratón utilizado para su dieta tiene un costo aproximado de L300.
Por ello, los jóvenes organizan ventas, actividades de recaudación y solicitan colaboraciones voluntarias para cubrir los gastos de alimentación y tratamiento.
“Ellos hacen bastantes actividades porque las serpientes comen un ratón diario y cada uno cuesta L300, por eso hacen ventas y cuando las sacan a tomar sol, que es parte de su proceso de recuperación, de repente las personas les toman fotos y ellos colocan un recipiente al lado para que la gente colabore con lo que tenga voluntad”, dijo.
Quienes deseen apoyar la recuperación de César pueden acercarse a la carrera de Biología de Unah-Cortés. Los estudiantes aseguran que cualquier aporte, sin importar el monto, contribuirá a completar el dinero necesario para la consulta veterinaria y brindarle una segunda oportunidad a César.