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Irán advierte a Trump sobre una invasión a la isla de Jark: “Verán las consecuencias”

Washington ya ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla de Jark desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 05:51 -
  • Agencia EFE
Irán advierte a Trump sobre una invasión a la isla de Jark: “Verán las consecuencias”

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente. EFE/ Centcom

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Teherán

Irán aseguró este lunes que hay personas en el país que «cuentan los minutos para dar la bienvenida» a los soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre para tomar la estratégica isla iraní de Jark, como ha sugerido en varias ocasiones en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei.

“Verán las consecuencias”, aseveró el diplomático en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones y amenazas de Trump acerca de una posible toma de la isla de Jark, situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní y desde donde Irán exporta el 90 % de su petróleo.

Las afirmaciones de Baqaei se producen en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense de emprender una operación terrestre contra Jark.

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El martes pasado, Trump dijo a la cadena estadounidense Fox News que podría llevar a cabo una intervención terrestre en Jark: “Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría”.

Washington ya ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla de Jark desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han escalado de nuevo desde el 11 de julio, con nuevas oleadas de ataques de Washington contra territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, que continuaron esta madrugada por novena jornada consecutiva. EFE

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