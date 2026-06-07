Brasil recibe durísimo golpe antes del Mundial 2026

Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Selección Nacional de Brasil recibió una dura noticia a pocos días de su debut en el Mundial de 2026, torneo en el que buscará volver a la gloria ahora de la mano de Carlo Ancelotti. Wesley, lateral derecho titular de la Canarinha, quedó descartado para la Copa del Mundo tras sufrir una lesión en el aductor del muslo izquierdo durante el amistoso frente a Egipto disputado en Cleveland, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este domingo por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que detalló que el jugador se sometió a una resonancia magnética para determinar el alcance de la molestia sufrida durante el encuentro preparatorio. Tras conocerse el diagnóstico, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti tomó la decisión de desafectarlo de la convocatoria, provocando una modificación de última hora en la lista definitiva de la selección pentacampeona del mundo. Ante la inesperada ausencia de Wesley, Ancelotti optó por llamar al mediocampista defensivo Éderson, una de las figuras del Atalanta de Italia. El volante, de 26 años, viajará de inmediato para incorporarse a la concentración brasileña en Nueva Jersey y ponerse a disposición del entrenador para los compromisos mundialistas. Aunque no ocupa la misma posición, su convocatoria responde a la necesidad de reforzar una zona del campo en la que el técnico considera que puede aportar equilibrio, intensidad y experiencia internacional.

La baja de Wesley supone un importante contratiempo para Brasil, ya que se había consolidado como una de las piezas habituales en el esquema del técnico italiano. Para cubrir el puesto de lateral derecho, Ancelotti cuenta con la experiencia de Danilo y también podría recurrir al defensor Ibáñez como alternativa de emergencia.

Fase de grupos del Mundial 2026

Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026 y tendrá como rivales a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos. La Canarinha debutará ante Marruecos antes de medirse a Haití y cerrar la primera ronda frente a Escocia, con el objetivo de avanzar a las rondas eliminatorias y luchar por su sexto título mundial.