Honduras supera los 1,700 casos de dengue en lo que va del 2026

San Pedro Sula, Honduras.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud , Hommer Mejía , explicó que debido a que factores como las lluvias, seguidas de altas temperaturas se crean condiciones ideales para la reproducción del mosquito transmisor, por lo que se está en constante monitoreo de la enfermedad.

El dengue no da tregua, los casos siguen aumentando, por lo que las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a no bajar la guardia, especialmente ante los cambios climáticos que favorecen la proliferación del zancudo.

"El dengue es una enfermedad que todos los años nos obliga a mantenernos vigilantes. Cuando cesan las lluvias y aumentan las temperaturas, se acelera el crecimiento del zancudo, por lo que no podemos bajar los brazos”, señaló el funcionario.

El país acumula 1,711 casos de dengue a nivel nacional en lo que va de 2026, según datos de la Secretaría de Salud hasta la semana epidemiológica 10 (del 8 al 14 de marzo).

De estos, 1,688 corresponden a casos sin signos o con signos de alarma, mientras que 23 han sido clasificados como dengue grave.

Es decir que se registraron 61 nuevos casos de la enfermedad, lo que significa una reducción de más del 50% respecto a los contagios que se registraron la semana anterior.

El jefe de vigilancia señaló que en el umbral epidemiológico el país se encuentra en situación de seguridad, sin embargo, los hondureños no se pueden confiar.

Las zonas con mayor incidencia de casos son el Distrito Central, seguido por el departamento de Cortés —incluyendo San Pedro Sula—, además de Choluteca, El Paraíso, Colón y Santa Bárbara.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la prevención desde los hogares.

Mejía recomendó eliminar criaderos de zancudos como latas, llantas y botellas, así como cambiar el agua de los floreros y mantener tapados los recipientes donde se almacena agua, ya que el mosquito puede reproducirse tanto en agua limpia como sucia.

En la capital el personal de la Región Metropolitana de la Salud, prevé fumigar unas 3,500 viviendas de la capital, como parte de las acciones para combatir el vector.

Son al menos seis colonias que se visitarán por semana, las cuales es donde hay mayor circulación del mosquito, entre ellas la 17 de Septiembre, La Kennedy, Nueva Suyapa y Villanueva, de acuerdo con listados oficiales.

"Pedimos a la población que nos apoyen porque nosotros estamos haciendo nuestra parte y necesitamos que ellos también cumplan con lo que les corresponde, que es la eliminación de criaderos para evitar el alto contagio de casos y sobre todo prevenir muertes por una enfermedad como lo es el dengue", reiteró el titular de vigilancia.