Sesal declara epidemia de dengue en el departamento de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud (Sesal) declaró en condición epidémica el dengue en los municipios de Juticalpa y Catacamas, en el departamento de Olancho, tras un aumento sostenido de casos que ha superado los umbrales de alerta epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias.

La confirmación fue realizada por el doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, quien explicó que el análisis se basa en el comportamiento de los casos durante las últimas semanas epidemiológicas y en la evaluación del corredor endémico.

“En este momento, hemos encontrado que en dos municipios de Olancho, Juticalpa y Catacamas, estamos en zona epidémica, mientras que el resto del país se mantiene en zona de seguridad”, indicó Mejía.

El funcionario detalló que la decisión se tomó tras reuniones con autoridades de la región sanitaria de Olancho y representantes de los hospitales de ambos municipios, donde ya se activó una mesa intersectorial para coordinar acciones de control.

Según datos oficiales, Olancho registra 310 casos acumulados en 24 semanas epidemiológicas, con un incremento del 48% en las últimas cinco semanas, lo que ha encendido las alertas sanitarias.