Honduras registra 4,605 casos sospechosos de dengue y 76 casos graves

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud enfrenta un doble desafío epidemiológico: contener el brote de sarampión y frenar el avance del dengue. Este martes 23 de junio, las autoridades de la Unidad de Vigilancia informaron que Honduras acumula un total de 4,605 casos sospechosos de dengue, de los cuales 76 son clasificados como dengue grave. Con la llegada de las lluvias, los casos de esta enfermedad provocada por el mosquito transmisor Aedes aegypti también incrementan, pues de acuerdo a datos oficiales esta semana se registraron 670 nuevos casos.

Hasta la semana epidemiológica 23 (del 7 al 13 de junio) se reportaron 3,935 contagios de dengue, pero a la semana 24 Salud contabiliza 4,605 casos. Es decir que hubo un incremento de aproximadamente 17% respecto a la semana anterior. Las regiones más afectadas siguen siendo el Distrito Central, Francisco Morazán, Choluteca y Yoro, informaron las autoridades sanitarias. Además, confirmaron recientemente el fallecimiento de una joven de 22 años originaria de Olancho, quien perdió la vida tras complicaciones asociadas a la enfermedad, convirtiéndose en la primera víctima del dengue en lo que va de este año. Según el reporte, la paciente inició síntomas el 7 de junio, pero buscó atención médica hasta el día 11, cuando ya presentaba un cuadro grave, lo que redujo sus posibilidades de recuperación.

Homer Mejía, jefe de la Unidad, insistió en la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y malestar general, ya que la atención oportuna puede salvar vidas. "Se pudo haber salvado, pero hubo una demora en la búsqueda de la atención médica. El dengue hay que prevenirlo y al tener esos síntomas se debe buscar atención médica inmediata", dijo el epidemiólogo. Las autoridades alertaron a la población a eliminar los criaderos de zancudo, desechar recipientes como llantas, botellas y latas, así como mantener tapados los depósitos de agua y permitir las inspecciones del personal de salud.