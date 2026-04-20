Honduras, en el segundo lugar de los países con más contagios de dengue en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras

Detrás de Honduras aparece Guatemala con 2,024 casos, seguida de El Salvador con 1,479 y Costa Rica con 712 contagios. Estas cifras reflejan una alta concentración de la enfermedad en el istmo centroamericano.

En total, Centroamérica suma 9,024 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 13, comprendida del 29 de marzo al 4 de abril. De ese total, el 25.3% corresponde a Honduras, lo que evidencia el peso de la enfermedad en el país dentro del contexto regional.

Con un acumulado de 2,284 casos sospechosos este año, Honduras se ubica en el segundo lugar de los países con más contagios de dengue en la región, por debajo de Panamá , que registra 2,525 casos.

Centroamérica registra este año un repunte sostenido de casos de dengue, y Honduras se ubica como uno de los países más afectados por la enfermedad, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ).

Aunque hasta el momento no se reportan muertes en Honduras asociadas al dengue, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de casos y la aparición de cuadros graves podrían generar complicaciones si no se refuerzan las medidas de control.

De acuerdo con datos oficiales, el país ha confirmado mediante pruebas de laboratorio 63 casos, de los cuales 27 corresponden a dengue grave, una cifra que mantiene en alerta al sistema de salud.

En ese sentido, la Secretaría de Salud (Sesal) ha advertido sobre un incremento progresivo de contagios desde inicios de año, con una tendencia al alza que se ha mantenido durante las últimas semanas.

Sin embargo, pese al aumento actual, la incidencia sigue siendo menor en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraban 4,387 casos, lo que representa una reducción interanual.

Las zonas más afectadas incluyen áreas urbanas densamente pobladas como el Distrito Central y el norte del país. Factores como las lluvias, el almacenamiento de agua y las altas temperaturas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Según datos del Hospital Escuela, este año se han atendido unas 104 personas por sospechas de dengue. De ellas, 70 fueron manejadas de forma ambulatoria, mientras que el resto requirió hospitalización.

De los pacientes hospitalizados, el 76%, es decir 26 casos, provienen de Francisco Morazán. El resto corresponde a departamentos como El Paraíso, Olancho y Valle.

Dentro de Francisco Morazán, el 73% de los pacientes son residentes del Distrito Central. El principal centro asistencial reporta que los casos provienen de al menos 18 barrios y colonias de la capital.

Ante el repunte de casos y el hecho de que Honduras concentra más de una cuarta parte de los contagios de la región, las autoridades consideran necesario reforzar las estrategias de prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta hospitalaria.

En ese sentido, reiteran el llamado a la población para eliminar criaderos de zancudos y acudir de inmediato a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sangrados.