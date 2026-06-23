Salud prohíbe pruebas rápidas de sarampión en centros públicos y privados

Tegucigalpa, Honduras

El aumento de casos sospechosos de sarampión en Honduras llevó a personas con síntomas compatibles con la enfermedad a acudir a centros de salud privados para solicitar pruebas de detección del virus. Ante esa situación, la Secretaría de Salud (Sesal) informó este martes que queda prohibido el uso de pruebas rápidas para la detección de antígenos y anticuerpos de sarampión y rubéola en establecimientos de salud públicos y privados. La medida forma parte del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de propagación de la enfermedad. Según la Sesal, el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) es el único centro autorizado en el país para realizar pruebas diagnósticas de sarampión.

La institución explicó que el LNV cuenta con pruebas validadas y acreditadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que garantiza resultados precisos y confiables. “En consecuencia, queda prohibido el uso de pruebas rápidas para la detección de antígeno y anticuerpos IgM e IgG de sarampión y rubéola, tanto en establecimientos de salud públicos y no públicos”, establece el comunicado. Salud exhortó a los prestadores de servicios a cumplir la disposición y a reforzar la notificación inmediata de casos sospechosos, con el fin de detectar tempranamente la enfermedad y controlar posibles brotes. “Solo el Laboratorio Nacional de Virología tiene la acreditación y certificación para poder detectar el virus del sarampión”, manifestó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.