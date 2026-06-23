Extranjero con sarampión ingresó a Útila tras visitar Guatemala

Tegucigalpa, Honduras

Tras confirmarse el sexto caso de sarampión en Honduras, la Secretaría de Salud (Sesal) intensificó el llamado a la población a vacunarse, especialmente en Islas de la Bahía, donde las autoridades advierten un mayor riesgo de propagación del virus. El nuevo caso corresponde a un hombre de 29 años, originario de Italia y procedente de París, Francia, quien en los últimos días visitó varios destinos turísticos de Guatemala, donde habría contraído la enfermedad, antes de ingresar a Honduras por Útila, Islas de la Bahía.

Con este contagio, tres de los seis casos confirmados en el país se concentran en la zona insular, por lo que las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia especial en ese departamento. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que el personal sanitario ya realiza la búsqueda e identificación de las personas que estuvieron en contacto con el paciente. “Quiero ser muy enfático en enviar un mensaje a la población de Útila: todas las personas que estuvieron en contacto con este extranjero deben vacunarse”, manifestó Mejía.

Mediante un comunicado, la Sesal indicó que se activaron equipos de respuesta rápida y protocolos de vigilancia epidemiológica para investigar los contactos del paciente, darles seguimiento y detectar de forma oportuna posibles casos sospechosos. Además, las autoridades iniciaron acciones de vacunación en las zonas visitadas por el extranjero, con el objetivo de contener la transmisión del virus y evitar que el brote se extienda a otros puntos del país. “Nosotros como Secretaría de Salud estamos manteniendo la contención, pero si la población no colabora vamos a tener casos que se van a ir propagando y se van a extender a otros territorios del país, y eso es lo que estamos tratando de evitar”, advirtió Mejía.