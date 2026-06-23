MP amplía diligencias por presunto manejo irregular de fondos de campaña de Nasralla

TEGUCIGALPA

El portavoz de la institución, Yuri Mora , informó que el equipo de fiscales asignado al caso continúa revisando la documentación recopilada y ha solicitado información adicional que consideran necesaria para fortalecer las investigaciones .

El Ministerio Público continúa con la investigación sobre el presunto manejo irregular de recursos financieros durante la campaña electoral del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

"Hasta el momento, los fiscales están analizando información y están pidiendo otra información que está relacionada con los movimientos de cuentas del Partido Liberal", manifestó Mora.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía prevé tomar declaraciones a Salvador Nasralla y a otras personas que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos que son objeto de investigación.

Según explicó Mora, el excandidato presidencial figura entre las personas que podrían ser llamadas a rendir testimonio debido a la importancia que tendría su versión dentro del proceso investigativo.

Asimismo, el Ministerio Público no descarta solicitar nueva documentación al Partido Liberal con el propósito de comparar registros, movimientos financieros y otros documentos que forman parte del expediente.

Entre los elementos que analizan los fiscales se encuentran posibles inconsistencias entre los reportes financieros presentados ante las autoridades competentes, como parte de las verificaciones encaminadas a determinar la congruencia de la información obtenida.

De igual forma, la institución confirmó que continúa examinando información relacionada con presuntas transferencias de fondos hacia otros países, un aspecto que sigue siendo objeto de análisis dentro de las investigaciones.

Las autoridades también revelaron que la denuncia inicial fue presentada por el presidente del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras.



No obstante, Mora indicó que el Ministerio Público está obligado a actuar de oficio para establecer si recursos pertenecientes al Partido Liberal fueron trasladados a cuentas particulares.

"Como Ministerio Público nos corresponde hacer una investigación de oficio, así es que se ha iniciado esta investigación para determinar si estos fondos del Partido Liberal fueron movidos o trasladados a cuentas particulares", concluyó el portavoz.