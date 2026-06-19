Ana Paola Hall reaparece en redes y atiza contra Salvador Nasralla

"Confabularse con el otro perdedor (el del 19%) para no hacer los escrutinios especiales y para dejar actas en cero, es burlarse del sagrado derecho al voto. ¿Y se atreve a hablar de dignidad? ¿Acaso olvida que el secuestro y las trampas de los escrutinios especiales para cambiar resultados a la fuerza, son delito?", expresó.