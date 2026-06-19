Ana Paola Hall reaparece en redes y atiza contra Salvador Nasralla

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales en el que lanzó fuertes señalamientos contra Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal.
Hall recordó el pasado proceso electoral de 2025, al tiempo que señaló a Nasralla de desconocer los resultados de las generales de noviembre, promover irregularidades durante los escrutinios especiales y de intentar alterar la voluntad popular.
Las declaraciones de Hall habrían surgido luego de una publicación del excandidato presidencial, quien afirmó en sus redes sociales que "el pueblo hondureño no aceptará que el próximo torneo electoral de 2029 sea manejado políticamente como ha acontecido en los últimos fraudes de 2013, 2017 y 2025".
Asimismo, Nasralla sostuvo que el actual CNE debe ser eliminado para dar paso a "un ente independiente de los partidos políticos", al considerar que, de lo contrario, "no tendrá sentido participar para vivir otro fraude".
Hall, quien hace unos días recibió del Congreso Nacional una licencia de un año para separarse de su cargo como consejera propietaria del CNE e incorporarse al servicio exterior como embajadora de Honduras en España, cuestionó que se hable de "dignidad" mientras, según ella, se impulsaron acciones para afectar el proceso electoral.
"Para hablar de dignidad debería primero entender lo que significa, pero como sabemos que eso es mucho pedirle (es como esperar peras del olmo) tendremos que ayudarle a que se ilustre: la dignidad no se negocia, ni depende de intereses o conveniencias para satisfacer su ambición", escribió Hall.
La exconsejera del CNE también denunció una supuesta coordinación para impedir la realización de escrutinios especiales durante los pasados comicios y dejar actas sin resultados, acciones que, a su juicio, atentaron contra el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
"Confabularse con el otro perdedor (el del 19%) para no hacer los escrutinios especiales y para dejar actas en cero, es burlarse del sagrado derecho al voto. ¿Y se atreve a hablar de dignidad? ¿Acaso olvida que el secuestro y las trampas de los escrutinios especiales para cambiar resultados a la fuerza, son delito?", expresó.
"Una persona digna e íntegra puede perder una elección, reconocerlo y aprender de sus errores. Pero no reconocer su pérdida (a pesar de que han cambiado cuatro veces de bandera y han perdido igual número de veces) y culpar a todos los demás por pura egolatría y ambición, eso es grave", manifestó.
Hall agregó que, en su opinión, quienes insisten en desconocer los resultados no solo perdieron las elecciones, sino también "lo que les quedaba de honor".
Además, afirmó que la historia suele reivindicar a quienes aceptan con honestidad una derrota, pero no a quienes recurren a la manipulación y la mentira.
Aseguró que, mientras continúan los señalamientos contra quienes, según ella, defendieron la democracia durante el proceso electoral, existe documentación que respalda lo ocurrido.
"Mientras continúan difamando a quienes defendimos la democracia, nosotras hemos documentado cada detalle, cada día. La verdad tiene su momento: se acerca el tiempo en que saldrá a la luz con todo su esplendor y terminará de caer lo que queda de sus máscaras", concluyó.
Cabe mencionar que, al igual que Ana Paola Hall, la ahora exconsejera Cossette López también solicitó una licencia de un año para asumir el cargo de embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).