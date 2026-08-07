Policía pierde la vida en un enfrentamiento armado en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Según información de las autoridades, López Sánchez se encontraba atendiendo una denuncia relacionada con un sujeto que presuntamente intentaba quitarle la vida a su pareja.

El agente de la Policía Nacional, Luis Edgardo López Sánchez , falleció la madrugada de este viernes durante un enfrentamiento armado registrado en la colonia San Fernando de San Pedro Sula.

Al llegar al lugar, el sospechoso habría disparado contra los policías, alcanzando al agente López Sánchez en uno de sus costados.

Ante el ataque, los uniformados repelieron la agresión y dispararon contra el sospechoso, quien también resultó herido durante el intercambio de disparos.

El agresor, identificado como Wilson David López López (32 años), fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero posteriormente falleció debido a las heridas sufridas.

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Las autoridades policiales iniciaron con las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió este hecho violento, en el que el agente López Sánchez perdió la vida en el ejercicio de su deber.