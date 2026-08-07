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Fue raptado y asesinado: surgen detalles de la muerte de estudiante en Comayagüela

Kenneth Jafeth Pozo, de 16 años de edad, era estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín y vivía en la colonia Villa Campesina de la capital

Fue raptado y asesinado: surgen detalles de la muerte de estudiante en Comayagüela

Fotografía de Kenneth Jafeth Pozo, de 16 años de edad.
Tegucigalpa

Nuevos detalles han salido a la luz en torno a la muerte violenta de un adolescente de 16 años de edad, ocurrida el pasado miércoles 5 de agosto en la colonia La Joya de la capital.

La víctima fue identificada como Kenneth Jafeth Pozo, estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín y residía en la colonia Villa Campesina.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven salió del colegio el miércoles por la tarde con dirección a la colonia Villa Nueva para visitar a su novia. Dicha colonia es uno de los sectores más conflictivos de la capital.

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Los informes policiales señalan que el colegial fue raptado por sujetos desconocidos instantes después de haber ingresado a la colonia. Horas más tarde, en la noche, los criminales lo trasladaron hasta la colonia La Joya, donde le quitaron la vida de forma violenta.

Posterior al hecho, el cadáver fue encontrado y lo ingresaron como desconocido a la morgue del Ministerio Público. Fue hasta horas después cuando las autoridades lograron identificarlo y notificaron a su familia de la trágica noticia.

Equipos de investigación policial continúan con las pesquisas correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.

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Redacción La Prensa
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