Fue raptado y asesinado: surgen detalles de la muerte de estudiante en Comayagüela

Nuevos detalles han salido a la luz en torno a la muerte violenta de un adolescente de 16 años de edad, ocurrida el pasado miércoles 5 de agosto en la colonia La Joya de la capital.
La víctima fue identificada como Kenneth Jafeth Pozo, estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín y residía en la colonia Villa Campesina.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven salió del colegio el miércoles por la tarde con dirección a la colonia Villa Nueva para visitar a su novia. Dicha colonia es uno de los sectores más conflictivos de la capital.
Los informes policiales señalan que el colegial fue raptado por sujetos desconocidos instantes después de haber ingresado a la colonia. Horas más tarde, en la noche, los criminales lo trasladaron hasta la colonia La Joya, donde le quitaron la vida de forma violenta.
Posterior al hecho, el cadáver fue encontrado y lo ingresaron como desconocido a la morgue del Ministerio Público. Fue hasta horas después cuando las autoridades lograron identificarlo y notificaron a su familia de la trágica noticia.
Equipos de investigación policial continúan con las pesquisas correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.