Fue raptado y asesinado: surgen detalles de la muerte de estudiante en Comayagüela

Tegucigalpa

Nuevos detalles han salido a la luz en torno a la muerte violenta de un adolescente de 16 años de edad, ocurrida el pasado miércoles 5 de agosto en la colonia La Joya de la capital.

La víctima fue identificada como Kenneth Jafeth Pozo, estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín y residía en la colonia Villa Campesina.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven salió del colegio el miércoles por la tarde con dirección a la colonia Villa Nueva para visitar a su novia. Dicha colonia es uno de los sectores más conflictivos de la capital.