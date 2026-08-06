A prisión tres hondureños que llevaban cuatro millones de lempiras en efectivo en La Ceiba

Un juez con jurisdicción nacional ordenó la detención judicial de tres hombres señalados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, luego de que fueran sorprendidos con cuatro millones de lempiras en efectivo en La Ceiba, Atlántida.
Los imputados fueron identificados como Carlos Jamell Fernández Stamp, Zekanie Khiarie Pouchie Pinnace y Nelson Enrrique López Norales, quienes fueron remitidos al Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida, por orden judicial.
La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado, en la que la jueza con jurisdicción nacional determinó imponer la medida cautelar debido al supuesto riesgo de fuga.
Según la información judicial, los tres hombres estarían vinculados al ocultamiento y transporte de paquetes de dinero que presuntamente pretendían trasladar por vía marítima desde el muelle de cabotaje de La Ceiba hacia Roatán.
El operativo se desarrolló la mañana del miércoles 5 de agosto, cuando agentes policiales asignados al muelle de cabotaje observaron que el conductor de un vehículo blanco ingresó al lugar sin autorización y no atendió el llamado de alto.
Los agentes procedieron a requerir a los ocupantes del automotor y durante la inspección, localizaron varias maletas que contenían paquetes de dinero. Posteriormente, los sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad Departamental de Policía número 1 (UDEP-1).
Durante la revisión de los equipajes, las autoridades contabilizaron un total de cuatro millones de lempiras en efectivo, la mayoría en billetes de denominación de 500 lempiras, según el reporte del caso.
La audiencia inicial quedó programada para las 9:30 de la mañana del martes 11 de agosto, donde continuará el proceso judicial contra los tres imputados, quienes deberán responder por los delitos que les atribuye el Ministerio Público.