A prisión tres hondureños que llevaban cuatro millones de lempiras en efectivo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Un juez con jurisdicción nacional ordenó la detención judicial de tres hombres señalados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, luego de que fueran sorprendidos con cuatro millones de lempiras en efectivo en La Ceiba, Atlántida. Los imputados fueron identificados como Carlos Jamell Fernández Stamp, Zekanie Khiarie Pouchie Pinnace y Nelson Enrrique López Norales, quienes fueron remitidos al Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida, por orden judicial.

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado, en la que la jueza con jurisdicción nacional determinó imponer la medida cautelar debido al supuesto riesgo de fuga. Según la información judicial, los tres hombres estarían vinculados al ocultamiento y transporte de paquetes de dinero que presuntamente pretendían trasladar por vía marítima desde el muelle de cabotaje de La Ceiba hacia Roatán. El operativo se desarrolló la mañana del miércoles 5 de agosto, cuando agentes policiales asignados al muelle de cabotaje observaron que el conductor de un vehículo blanco ingresó al lugar sin autorización y no atendió el llamado de alto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse