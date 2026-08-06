Detienen a un hombre por atacar a machetazos a Roco, un perro de 11 años de edad en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Agentes de la Policía Nacional de Honduras arrestaron ayer miércoles a un hombre acusado de herir de gravedad con un machete a un perro de 11 años llamado Roco.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el violento hecho ocurrió el pasado fin de semana en el barrio Buenos Aires, cuando la mascota del ahora detenido se enfrascó en una pelea con Roco. Sin embargo, en lugar de intentar separarlos de forma pacífica, el hombre tomó un machete y arremetió contra Roco, provocándole múltiples lesiones en su cuerpo.

Tras la denuncia del ataque de maltrato animal, la Policía ejecutó la captura del sujeto para remitirlo ante la fiscalía correspondiente, donde deberá responder por los daños ocasionados al animal.

Roco, un perro de edad avanzada, recibió atención médica para tratar las heridas sufridas tras el ataque.