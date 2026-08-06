Muere joven motociclista en accidente en Naco, Quimistán

Un trágico accidente de tránsito segó la vida de un joven motociclista la mañana de este día sobre la carretera internacional CA-4, a la altura de la residencial Green Valley, en la comunidad de Naco, jurisdicción de Quimistán, Santa Bárbara.
La víctima mortal fue identificada como Ángel Gabriel Rápalo Rivera, de 19 años de edad, quien era residente de la comunidad de La Laguna, en el mismo municipio.
Según el relato de su padrastro, el jovencito se dirigía hacia su jornada laboral cuando fue embestido violentamente por un vehículo. Tras provocar el fatal impacto, el conductor involucrado huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando al joven tendido sobre el pavimento.
Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron a la escena para acordonar el área, ejecutar las indagaciones correspondientes e intentar dar con el paradero del conductor involucrado en los hechos.