Muere joven motociclista en accidente en Naco, Quimistán

Santa Bárbara

Un trágico accidente de tránsito segó la vida de un joven motociclista la mañana de este día sobre la carretera internacional CA-4, a la altura de la residencial Green Valley, en la comunidad de Naco, jurisdicción de Quimistán, Santa Bárbara.

La víctima mortal fue identificada como Ángel Gabriel Rápalo Rivera, de 19 años de edad, quien era residente de la comunidad de La Laguna, en el mismo municipio.