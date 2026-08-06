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Matan a balazos a dos comerciantes en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

El hecho ocurrió ayer en horas de la noche. Una de las víctimas fue identificada como Ramón Ballejos Huete, de 55 años

Matan a balazos a dos comerciantes en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

El violento suceso se registró ayer en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.
Olancho

Dos comerciantes perdieron la vida de forma violenta tras ser atacados a balazos por sujetos desconocidos en la comunidad de La Llorona, jurisdicción del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

El hecho ocurrió ayer en horas de la noche. Una de las víctimas fue identificada como Ramón Ballejos Huete, de 55 años, mientras que la identidad de su acompañante aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hallan muerto a un hombre en una acera, a las afueras de Vialidad y Transporte

De acuerdo con los datos preliminares, ambos hombres se dedicaban al comercio de productos plásticos. El hecho se registró cuando se desplazaban en su vehículo por una solitaria calle de la zona con el fin de realizar una entrega; en ese trayecto fueron interceptados por criminales armados, quienes los habrían obligado a bajar del automotor y, sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer el móvil del doble crimen y dar con el paradero de los responsables. Por su parte, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos a la morgue y someterlos a la autopsia de ley.

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Redacción La Prensa
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