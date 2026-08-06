Hallan muerto a un hombre en una acera, a las afueras de Vialidad y Transporte en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves sobre una acera, cerca de la zona de estacionamiento de motocicletas, en las afueras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Alberto Alonso Ramírez.

De acuerdo con los datos iniciales, Ramírez estuvo involucrado en un accidente de tránsito registrado ayer miércoles. Tras el hecho y la llegada de los agentes de tránsito para tomar nota de lo sucedido, el ciudadano fue trasladado a las oficinas centrales de la DNVT para dar seguimiento y continuar con el proceso correspondiente.