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¿Qué fue de Dani Turcios?: la nueva faceta en la vida del exfutbolista hondureño

El exfutbolista del Olimpia y de la Selección de Honduras destaca en su nuevo trabajo.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 19:20 -
  • Redacción La Prensa
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Así es la actualidad del exfutbolista hondureño Dani Turcios, años después de su retiro. ¿Quién es su actual pareja sentimental?
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Elvis Danilo Turcios Fúnez es uno de los futbolistas más reconocidos que ha tenido el fútbol de Honduras en las últimas décadas.
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Dani Turcios fue un mediocampista como pocos. Destacó desde sus primeros años por su impresionante talento, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos de los partidos.
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La carrera profesional de Dani Turcios estuvo principalmente ligada al fútbol hondureño, donde defendió los colores de varios clubes importantes.
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Turcios también tuvo participación en el extranjero y vivió experiencias que le permitieron ampliar su trayectoria como futbolista profesional.
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Uno de los equipos más importantes en la carrera de Dani Turcios fue Olimpia, club con el que consiguió títulos y se convirtió en una figura muy querida por la afición.
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Además de su recorrido a nivel de clubes, Dani Turcios fue parte de la Selección Nacional de Honduras durante varios años.
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Con la camiseta de la Bicolor, Dani Turcios disputó importantes partidos internacionales y representó al país en diferentes competencias.
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La experiencia de Dani Turcios con Honduras lo llevó a participar en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en grandes escenarios del fútbol de la región.
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Con el paso de los años, el mediocampista originario de Sonaguera fue grabando su nombre en los libros de historia del balompie catracho.
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Tras dejar atrás su etapa como futbolista profesional a tiempo completo, Turcios comenzó a acercarse cada vez más al mundo de la dirección técnica. Dirigió a las reservas de Olimpia durante varios años.
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Su conocimiento del fútbol hondureño y la experiencia acumulada durante su carrera le han permitido asumir nuevos retos desde el banquillo.
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Dani Turcios debutó en su nueva faceta y en la actualidad es director técnico del C.D. San Rafael, equipo que compite en la Segunda División de Honduras.
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Desde esa posición, busca transmitir a sus jugadores parte de los conocimientos que adquirió durante sus años como futbolista.
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El CD San Rafael de Dani Turcios ha tenido un comienzo dudoso de temporada, sumando dos triunfos y dos derrotas en cuatro jornadas.
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Sin embargo, Turcios no se ha alejado completamente de las canchas y continúa activo en partidos de presentación y ligas de veteranos.
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Así, Dani Turcios mantiene vigente su vínculo con el fútbol, combinando su nueva faceta como entrenador con su pasión por seguir jugando.
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Dani Turcios mantiene una relación amorosa con la exmodelo hondureña Scarlett Ordoñez desde hace unos años.
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Dani Turcios y Scarlett Ordoñez tienen una niña de dos años, de nombre Alana, producto de su relación.
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