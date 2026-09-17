¿Qué fue de Dani Turcios?: la nueva faceta en la vida del exfutbolista hondureño

Así es la actualidad del exfutbolista hondureño Dani Turcios, años después de su retiro. ¿Quién es su actual pareja sentimental?
Elvis Danilo Turcios Fúnez es uno de los futbolistas más reconocidos que ha tenido el fútbol de Honduras en las últimas décadas.
Dani Turcios fue un mediocampista como pocos. Destacó desde sus primeros años por su impresionante talento, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos de los partidos.
La carrera profesional de Dani Turcios estuvo principalmente ligada al fútbol hondureño, donde defendió los colores de varios clubes importantes.
Turcios también tuvo participación en el extranjero y vivió experiencias que le permitieron ampliar su trayectoria como futbolista profesional.
Uno de los equipos más importantes en la carrera de Dani Turcios fue Olimpia, club con el que consiguió títulos y se convirtió en una figura muy querida por la afición.
Además de su recorrido a nivel de clubes, Dani Turcios fue parte de la Selección Nacional de Honduras durante varios años.
Con la camiseta de la Bicolor, Dani Turcios disputó importantes partidos internacionales y representó al país en diferentes competencias.
La experiencia de Dani Turcios con Honduras lo llevó a participar en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en grandes escenarios del fútbol de la región.
Con el paso de los años, el mediocampista originario de Sonaguera fue grabando su nombre en los libros de historia del balompie catracho.
Tras dejar atrás su etapa como futbolista profesional a tiempo completo, Turcios comenzó a acercarse cada vez más al mundo de la dirección técnica. Dirigió a las reservas de Olimpia durante varios años.
Su conocimiento del fútbol hondureño y la experiencia acumulada durante su carrera le han permitido asumir nuevos retos desde el banquillo.
Dani Turcios debutó en su nueva faceta y en la actualidad es director técnico del C.D. San Rafael, equipo que compite en la Segunda División de Honduras.
Desde esa posición, busca transmitir a sus jugadores parte de los conocimientos que adquirió durante sus años como futbolista.
El CD San Rafael de Dani Turcios ha tenido un comienzo dudoso de temporada, sumando dos triunfos y dos derrotas en cuatro jornadas.
Sin embargo, Turcios no se ha alejado completamente de las canchas y continúa activo en partidos de presentación y ligas de veteranos.
Así, Dani Turcios mantiene vigente su vínculo con el fútbol, combinando su nueva faceta como entrenador con su pasión por seguir jugando.
Dani Turcios mantiene una relación amorosa con la exmodelo hondureña Scarlett Ordoñez desde hace unos años.
Dani Turcios y Scarlett Ordoñez tienen una niña de dos años, de nombre Alana, producto de su relación.