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Policía penitenciario muere tras chocar su motocicleta contra un pick-up en Choluteca

La víctima mortal fue identificada como Jarvin Ariel Fúnez Almendárez

Policía penitenciario muere tras chocar su motocicleta contra un pick-up en Choluteca

El cuerpo de Jarvin Ariel Fúnez fue entregado a sus familiares ayer en horas de la noche.
Choluteca

Un policía penitenciario perdió la vida la madrugada de ayer en un aparatoso accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 62 de la carretera CA-5 Sur, en jurisdicción del municipio de San Antonio de Flores, Choluteca.

La víctima mortal fue identificada como Jarvin Ariel Fúnez Almendárez (23), quien se conducía a bordo de una motocicleta al momento del accidente.

Hallan muerto a un hombre en una acera, a las afueras de Vialidad y Transporte

De acuerdo con los informes preliminares, el agente impactó de frente contra un vehículo tipo pick-up. La fuerza de la colisión provocó que la motocicleta se incendiara de inmediato, mientras que el joven salió expulsado y quedó tendido a varios metros sobre el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y del Ministerio Público se trasladaron a la escena para acordonar el área, realizar el peritaje correspondiente y proceder con el levantamiento del cadáver conforme a la ley.

El cuerpo fue entregado a sus familiares ayer en horas de la noche.

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Redacción La Prensa
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