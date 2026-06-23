Sacrifican 32.000 gallinas en una granja de Santa Bárbara por un caso confirmado de gripe aviar

Tegucigalpa

Al menos 32.000 gallinas fueron sacrificadas en una granja en el departamento de Santa Bárbara, oeste de Honduras, luego de que se confirmara un caso de gripe aviar hace tres días, informó este lunes el director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Rafael Rodríguez.

El funcionario dijo a periodistas que, tras conocerse el caso de gripe aviar, en una granja en el municipio de San Pedro Zacapa, se puso en cuarentena el establecimiento para evitar la propagación de la enfermedad.

Además, se hizo "un proceso de limpieza, sanitización y todo un protocolo que actualmente continúa y va a estar cuarentenado el establecimiento", subrayó Rodríguez.