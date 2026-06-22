Congreso contempla aprobar reformas a la Enee en sesión extraordinaria

Tegucigalpa, Honduras

Las reformas al subsector eléctrico están cada vez más cerca de ser aprobadas en el Congreso Nacional, luego de que la bancada oficialista y diputados del Partido Liberal avanzaran en consensos sobre la iniciativa que busca reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, aseguró que solo faltan “detalles” para concretar la aprobación del decreto, incluso durante el actual receso legislativo. “Son detalles, son prácticamente temas de forma, mas no de fondo. Tenemos un consenso con los hermanos del Partido Liberal”, afirmó Ledezma, al destacar la disposición de la bancada liberal para respaldar una reforma que considera clave para rescatar la estatal eléctrica. El congresista no descartó que los diputados sean convocados a una sesión extraordinaria para discutir y votar la iniciativa.​​​​​

Según Ledezma, la situación financiera de la Enee exige acciones urgentes. Indicó que la empresa registra pérdidas cercanas a 50 millones de lempiras diarios debido a deficiencias en el sistema de transmisión, líneas obsoletas y problemas operativos. Además, señaló que la estatal acumula una deuda pública de alrededor de 7,000 millones de lempiras. El avance de las negociaciones ocurre a pocas horas de que los diputados inicien su receso legislativo, previsto a partir de mañana. El descanso parlamentario tendrá una duración de un mes, por lo que las sesiones ordinarias se reanudarían hasta el 24 de julio. No obstante, las autoridades del Congreso Nacional han señalado que, pese al receso, los diputados pueden ser convocados a sesiones extraordinarias si existen temas de urgencia nacional. En ese escenario, la reforma al subsector eléctrico podría ser conocida y votada antes del retorno oficial de las actividades legislativas.

Socialización

​​​Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, aseguró que la propuesta ha sido socializada con representantes del sector eléctrico, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad. “Hemos hablado con diputados de todas las bancadas y hay bastante receptividad. Este es un problema de país que requiere soluciones urgentes y esperamos no solo alcanzar los 65 votos necesarios, sino superar los 80 votos”, manifestó Puerto. El diputado explicó que las reformas buscan avanzar en la separación de las áreas de generación, transmisión y distribución de la Enee, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema eléctrico nacional. Puerto también rechazó los señalamientos de que la iniciativa abra la puerta a una privatización de la empresa estatal. “No hay ningún punto ni una coma que indique privatización. La enee seguirá siendo propiedad del Estado y de todos los hondureños”, enfatizó.

Condiciones liberales

Desde el Partido Liberal, el diputado Mario Segura confirmó que existe disposición para respaldar las reformas, aunque aclaró que el apoyo de su bancada está condicionado a que la Enee permanezca bajo control estatal. Segura también planteó que las nuevas estructuras que surjan dentro de la empresa deben ser dirigidas por personas idóneas, seleccionadas mediante criterios técnicos y no políticos. “Que no haya privatizaciones, que las diferentes actividades y empresas que se formen dentro de la enee las dirijan personas idóneas a través de un proceso de meritocracia y no de un proceso político”, expresó.