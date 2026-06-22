Congreso contempla aprobar reformas a la Enee en sesión extraordinaria

Según Ledezma, la situación financiera de la Enee exige acciones urgentes. Indicó que la empresa registra pérdidas cercanas a 50 millones de lempiras diarios debido a deficiencias en el sistema de transmisión, líneas obsoletas y problemas operativos.Además, señaló que la estatal acumula una deuda pública de alrededor de <b>7,000 millones de lempiras.</b>El avance de las negociaciones ocurre a pocas horas de que los diputados inicien su receso legislativo, previsto a partir de mañana. El descanso parlamentario tendrá una duración de un mes, por lo que las sesiones ordinarias se reanudarían hasta el 24 de julio.No obstante, las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/congreso-portal-votaciones-diputados-transparencia-NG31152780" target="_blank">autoridades del Congreso Nacional</a> han señalado que, pese al receso, los diputados pueden ser convocados a sesiones extraordinarias si existen temas de urgencia nacional.En ese escenario, la reforma al subsector eléctrico podría ser conocida y votada antes del retorno oficial de las actividades legislativas.