Tomás Zambrano: “No voy a agendar un tema que vendría a privatizar la ENEE”

Tegucigalpa

En medio de una intensa confrontación política y acusaciones de la oposición sobre una presunta privatización encubierta, el Congreso Nacional inicia hoy el segundo debate del proyecto de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Ante las críticas, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, salió al paso para defender la iniciativa enviada por el Ejecutivo, tildando de “cínicos” a los opositores y asegurando que la propuesta busca rescatar las finanzas del país y de la estatal.

“Quieren engañar a la gente, nosotros aquí le estamos aclarando al pueblo hondureño, no existe privatización. Esto más se lo digo yo como presidente del Congreso, no voy a agendar un tema que sería en contra de la institución, en contra de la empresa, en contra de los trabajadores, en contra del pueblo hondureño y que vendría a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, aseveró Zambrano.

El titular del Congreso argumentó que la situación financiera de la estatal eléctrica es insostenible, detallando que las pérdidas anuales actuales oscilan entre los 16,000 y 18,000 millones de lempiras.

Según Zambrano, esta determinación debió tomarse hace 12 años, y continuar postergándola por “cálculos políticos” volvería la deuda completamente impagable el próximo año.

“El presidente Nasry Asfura ha enviado esta iniciativa y él habló claramente, es para rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, apuntó Zambrano.

Zambrano enfatizó que el Congreso Nacional mantiene un escenario de diálogo y consenso permanente con las bancadas del Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre), PINU y la Democracia Cristiana.

Para la sesión de este día, también se tiene prevista la participación del gerente de la ENEE y de la Comisión de Energía, quienes presentarán un resumen detallado del dictamen.

De acuerdo con el presidente del Congreso, el nuevo documento ya incorpora insumos y sugerencias planteadas formalmente por el Partido Liberal en sus comunicados, así como respuestas a los señalamientos de Libre, con lo cual quedan despejadas esas dudas de privatización o que la ENEE se va a vender a pedazos.