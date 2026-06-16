Japón pone la mirada en el Parque Arqueológico de Copán para nuevas inversiones

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno del presidente Nasry Asfura y Japón abrieron una nueva ruta de acercamiento para explorar inversiones y fortalecer la histórica relación de cooperación entre ambos países. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, en la que abordaron oportunidades concretas de inversión, cooperación y desarrollo.

Durante el encuentro se habló del interés de inversionistas japoneses en proyectos estratégicos para Honduras, especialmente en áreas vinculadas al turismo, la cultura y el patrimonio histórico. Uno de los puntos destacados fue el potencial del Parque Arqueológico de Copán, considerado uno de los principales atractivos culturales del país y un destino con proyección internacional. La apuesta, según lo conversado, es impulsar iniciativas que contribuyan a su promoción, conservación y desarrollo turístico.

Las autoridades también revisaron nuevas áreas de cooperación bilateral orientadas a fortalecer los lazos económicos, culturales y de amistad que Honduras y Japón han mantenido durante décadas. Ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir creando espacios de colaboración que permitan atraer inversiones, promover proyectos sostenibles y generar oportunidades para los hondureños.