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Japón pone la mirada en el Parque Arqueológico de Copán para nuevas inversiones

El gobierno de Nasry Asfura busca atraer capital japonés para proyectos estratégicos, entre ellos iniciativas vinculadas al Parque Arqueológico de Copán

Japón pone la mirada en el Parque Arqueológico de Copán para nuevas inversiones

El embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, abordó con autoridades hondureñas nuevas oportunidades de cooperación e inversión, entre ellas iniciativas vinculadas al desarrollo turístico y cultural de Copán Ruinas.
Tegucigalpa, Honduras

El gobierno del presidente Nasry Asfura y Japón abrieron una nueva ruta de acercamiento para explorar inversiones y fortalecer la histórica relación de cooperación entre ambos países.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, en la que abordaron oportunidades concretas de inversión, cooperación y desarrollo.

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Durante el encuentro se habló del interés de inversionistas japoneses en proyectos estratégicos para Honduras, especialmente en áreas vinculadas al turismo, la cultura y el patrimonio histórico.

Uno de los puntos destacados fue el potencial del Parque Arqueológico de Copán, considerado uno de los principales atractivos culturales del país y un destino con proyección internacional.

La apuesta, según lo conversado, es impulsar iniciativas que contribuyan a su promoción, conservación y desarrollo turístico.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo un encuentro con el embajador de Japón, Nakai Kazuhiro, para revisar oportunidades de inversión, cooperación y proyectos vinculados al turismo y patrimonio cultural de Honduras.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo un encuentro con el embajador de Japón, Nakai Kazuhiro, para revisar oportunidades de inversión, cooperación y proyectos vinculados al turismo y patrimonio cultural de Honduras.

Las autoridades también revisaron nuevas áreas de cooperación bilateral orientadas a fortalecer los lazos económicos, culturales y de amistad que Honduras y Japón han mantenido durante décadas.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir creando espacios de colaboración que permitan atraer inversiones, promover proyectos sostenibles y generar oportunidades para los hondureños.

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El gobierno de Asfura ha reiterado que uno de sus objetivos es mejorar el clima de inversión, aprovechar las ventajas competitivas del país y consolidar relaciones con socios estratégicos que puedan contribuir al crecimiento económico.

La reunión reafirmó el interés de Honduras y Japón de continuar trabajando de manera conjunta en proyectos que fortalezcan la cooperación bilateral y generen beneficios para ambas naciones.

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Redacción La Prensa
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