Asfura descarta privatización de la Enee y promete rescatar la estatal eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura descartó este domingo cualquier intención de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y aseguró que el Gobierno trabaja en medidas para rescatar financieramente a la estatal, a la que calificó como el principal problema económico que enfrenta el país.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el mandatario rechazó que se esté considerando transferir la administración de la empresa al sector privado y reiteró que la Enee seguirá siendo propiedad de los hondureños.

“Esa palabra no la conozco, en ningún momento se está tomando en cuenta”, expresó Asfura al ser consultado sobre una posible privatización de la empresa energética.

El gobernante señaló que la situación financiera de la Enee requiere acciones urgentes, ya que el deterioro de la institución impacta directamente las finanzas públicas y limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias.

“Estamos, y podemos decir aquí, ante todos ustedes los medios, que la Enee es el gran problema económico que tenemos. Si no tomamos medidas, va a causar muchos más problemas en salud, educación e infraestructura”, manifestó.

Asfura sostuvo que el objetivo de su administración es sanear la empresa y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, al considerar que se trata de un patrimonio estratégico para el país.

“La Enee es de los hondureños, va a seguir siendo de los hondureños. La Enee es un patrimonio nacional y por eso tenemos que protegerla y sacarla adelante”, afirmó.

Las declaraciones surgen en momentos en que distintos sectores han expresado preocupación por la situación financiera de la estatal eléctrica, una institución que arrastra millonarias pérdidas y que ha sido señalada durante años como uno de los principales desafíos para las finanzas públicas de Honduras.