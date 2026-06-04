“Quien no entienda nuestro ritmo no va a trabajar conmigo”: Asfura advierte cambios

San Pedro Sula, Honduras

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, advirtió ayer que los funcionarios que no comprendan la visión y el ritmo de trabajo de su administración no continuarán formando parte de su Gobierno. “Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”, expresó el mandatario al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete. Asfura brindó declaraciones en San Pedro Sula, durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo, donde señaló que mantiene bajo evaluación el desempeño de ministros, directores y gerentes de las distintas dependencias estatales.

Aunque evitó mencionar nombres de funcionarios cuestionados por falta de resultados, el gobernante dejó claro que hará los movimientos que considere necesarios dentro de su equipo de trabajo. “Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, puntualizó ante representantes de medios de comunicación en la zona norte del país. La advertencia ocurre en medio de señalamientos hacia algunas instituciones públicas por la falta de respuestas, problemas operativos y rezagos acumulados en áreas sensibles para la población.

Niega privatización de la Enee

Durante su comparecencia, Asfura también aclaró que su administración no contempla privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sino impulsar acciones para recuperar su sostenibilidad financiera y mejorar la calidad del servicio. “No estamos enfocados en privatizar la Enee. Estamos enfocados como Gobierno en buscar la mejor eficiencia para la empresa y tomar las decisiones necesarias para sacarla adelante”, afirmó. El mandatario reconoció que la estatal eléctrica enfrenta serios desafíos por las pérdidas acumuladas durante varios años, una situación que, según dijo, golpea las finanzas públicas y reduce la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias. “No podemos seguir perdiendo. Las cifras son alarmantes y eso limita la capacidad del país para invertir en las necesidades de la población”, recalcó. Asfura indicó que próximamente se discutirá en el Congreso Nacional una nueva legislación relacionada con la Enee, por lo que hizo un llamado a los diputados para respaldar las reformas orientadas a fortalecer la institución. El presidente sostuvo que los recursos que hoy se pierden en el sistema eléctrico podrían destinarse a salud, educación, infraestructura, turismo y programas de desarrollo, por lo que consideró urgente tomar decisiones para ordenar la empresa.