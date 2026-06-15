Presidente Asfura viajará a Ucrania para reunirse con Zelenski

Tegucigalpa.

El presidente Nasry Asfura viajará este lunes a Europa para desarrollar una agenda enfocada en fortalecer la cooperación internacional, ampliar los espacios de diálogo político y promover nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo para Honduras. Como parte de su gira, el mandatario hondureño participará en el segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín (BCMF) 2026, un encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, representantes gubernamentales, expertos en clima y organismos multilaterales para analizar los desafíos relacionados con el cambio climático.

El Centro Global para la Movilidad Climática (GCCM), en colaboración con la Fundación Robert Bosch, confirmó la participación del mandatario hondureño en el evento programado para los días 18 y 19 de junio en la capital alemana. Durante el viaje, Asfura estará acompañado por la canciller Mireya Agüero, en una misión diplomática que contempla actividades en Alemania y Ucrania.

Berlín

La primera escala del presidente hondureño será Berlín, donde participará en el Foro de Movilidad Climática, un espacio que reúne a gobiernos, organismos multilaterales, expertos y representantes de la sociedad civil para abordar los desafíos derivados del cambio climático y sus efectos en las poblaciones más vulnerables.

La participación de Honduras en este encuentro cobra relevancia debido a la exposición del país a fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sequías. En ese contexto, el Gobierno promoverá una agenda orientada a fortalecer la cooperación en adaptación climática, prevención de riesgos, infraestructura resiliente y protección de comunidades afectadas. Durante su estadía en Alemania, el presidente Asfura también sostendrá reuniones con representantes del sector empresarial, incluida la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), con el objetivo de presentar a Honduras como un destino para la inversión, la innovación, el comercio y la generación de empleo.

Kiev