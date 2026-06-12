Honduras enviará carta al FMI previo a cuarta y quinta revisión del acuerdo económico

TEGUCIGALPA

El Gobierno de Honduras remitirá una carta de intenciones al directorio del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) como parte del proceso previo a la aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente entre ambas partes.

El presidente de la República, Nasry Asfura, participó como testigo de honor en la firma del documento durante una reunión sostenida este jueves en Casa Presidencial con el representante residente del FMI en Honduras, Fabiano Rodríguez.

En el encuentro también participaron el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quienes dan seguimiento a los compromisos establecidos dentro del acuerdo con el organismo multilateral.

Como resultado de la reunión, el titular de Finanzas y el presidente del BCH suscribieron la carta de intenciones que será enviada al directorio del FMI en Washington, documento clave dentro del proceso de evaluación de la cuarta y quinta revisión del programa económico.

El presidente del Banco Central, Roberto Lagos, destacó la importancia de este paso dentro del marco del acuerdo con el organismo internacional, señalando que el documento forma parte de un conjunto de instrumentos técnicos que respaldan la revisión.

“Fue la firma de la carta de intenciones en el marco del acuerdo con el Fondo, que incluye otros documentos importantes y relevantes, como el memorándum de políticas y las tablas cuantitativas de las metas”, explicó Lagos.

Agregó que este proceso refleja el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos establecidos de cara a la evaluación programada por el directorio del FMI para el próximo 29 de junio.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, calificó la firma como un hecho relevante en la política económica del país y resaltó el acompañamiento del presidente Asfura en el proceso de negociación con el organismo financiero.

“Hoy hemos marcado un hito histórico en la lucha que tiene el Gobierno por recuperar la economía a nivel nacional”, afirmó el funcionario, al destacar que el documento busca fortalecer la coordinación entre política fiscal y monetaria.

Hernández agregó que el objetivo es avanzar con éxito en la cuarta y quinta revisión del programa, lo que permitiría no solo el acceso a recursos frescos, sino también el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, explicó que uno de los principales retos es el cumplimiento de entre siete y ocho metas estructurales durante la evaluación del FMI, lo que sería clave para consolidar la credibilidad internacional de Honduras.