Congreso aprueba Ley de Beneficiario Final para combatir corrupción y lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la noche del martes la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa orientada a fortalecer la transparencia empresarial, combatir la corrupción, prevenir el lavado de activos y cumplir con estándares internacionales en materia financiera. La nueva legislación permitirá identificar a las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o reciben beneficios económicos de empresas y estructuras societarias que operan en Honduras, incluso cuando estas utilicen intermediarios o complejos esquemas corporativos. Durante una entrevista posterior a la aprobación, Alberto López, diputado del Partido Liberal, destacó que la ley representa un avance histórico para el país al facilitar la identificación de quienes realmente están detrás de las empresas.

"Es la persona de carne y hueso que está detrás o que controla o posee o tiene un beneficio económico de una empresa", explicó el congresista. Según López, una de las principales ventajas de la normativa es que permitirá rastrear con mayor precisión recursos públicos desviados mediante empresas fantasma o de fachada. "Ahora sí vamos a poder identificar quiénes son esos beneficiarios finales, quién recibe la plata", afirmó.

Herramienta contra el lavado de activos

El parlamentario señaló que la ley también fortalecerá la lucha contra el lavado de activos y los financiamientos ilícitos al facilitar la trazabilidad de los capitales y detectar recursos vinculados al narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal. Además, indicó que la normativa servirá como una herramienta para las instituciones encargadas de la supervisión tributaria y financiera, permitiéndoles identificar posibles casos de evasión fiscal.

Cumplimiento de estándares internacionales

López recordó que la aprobación de esta ley responde a compromisos asumidos por Honduras ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras instancias especializadas en transparencia financiera. "Es un paso importante para que Honduras no esté dentro de una lista gris o una lista negra de países que pueden ser considerados como paraíso fiscal", expresó. El diputado añadió que el cumplimiento de estos estándares puede contribuir a mejorar la imagen financiera del país, fortalecer la confianza de los inversionistas y facilitar el acceso a financiamiento internacional.

Sector privado respalda la medida