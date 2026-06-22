Alertan sobre fallas críticas en sistema de enfriadores de generadores de El Cajón

Tegucigalpa, Honduras

Los cuatro generadores de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida popularmente como “El Cajón”, enfrentan un riesgo inminente de sobrecalentamiento que podría provocar la paralización de la central. De acuerdo con documentación oficial, esta situación se debe al grave deterioro de su sistema de enfriamiento, pese a que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) han sido advertidas mediante informes técnicos.

Aunque durante un recorrido se constató que la estructura de concreto de la represa se mantiene en muy buen estado, ingenieros expresaron preocupación por las condiciones de operación de la planta, especialmente por el desgaste de los enfriadores y otros componentes cuya vida útil está próxima a agotarse. En los últimos años, los ingenieros han advertido sobre la gravedad de la situación en la represa, que cumple 41 años de operación. Si el Gobierno central no atiende con prioridad estos problemas, la hidroeléctrica, considerada la columna vertebral del sistema energético de Honduras, podría enfrentar un colapso operativo.

En una comunicación oficial de despachos internos de “El Cajón” quedó evidenciada la gravedad de la situación. En el memorando CHFM-SME-007-V-2026, de fecha 25 de mayo de 2026, Arturo Zelaya, jefe de la Sección de Mantenimiento Mecánico, le solicitó a Ronald Merlo, jefe interino de unidad, “la compra de dos enfriadores de aceite para el transformador de la Unidad Principal N°4 de esta Central, los cuales son de vital importancia para garantizar la continuidad del servicio de esta Unidad de generación de energía”. “Los enfriadores en servicio tienen más de 20 años, por lo que su vida útil ya finalizó y pueden fallar en cualquier momento, además, no tenemos de repuesto”, precisa la petición de Zelaya para atender la operatividad de la central hidroeléctrica, que abastece el 30 por ciento de la energía de Honduras. Los repuestos son necesarios “ya que, al fallar los enfriadores de aceite, la unidad tendrá que limitarse en la generación de potencia y salir de línea con la posibilidad de que el transformador se pueda calentar, provocándole daños severos”.

Además, se explica que estos enfriadores no tienen sustitutos alternativos en otros mercados, ya que son fabricados exclusivamente por la empresa Alfa Laval, la cual tiene los derechos y patentes como fabricante original. Para Zelaya, uno de los grandes problemas es que los pedidos de repuestos tardan en tramitarse, lo que desfasa los planes de trabajo. Entre los componentes prioritarios que se necesitan con urgencia están las unidades de generación y el equipo de seguridad de la central. “Todo para lo que es turbina, generador, válvulas de admisión, equipo, repuestos para el sistema de agua de enfriamiento, son equipos considerados factor de ponderación cinco, que es la máxima ponderación que tenemos aquí y que requiere una atención de rápida”, definió Zelaya. El jefe de la Sección de Mantenimiento Mecánico consideró que la falta de repuestos genera más horas de intervención, más paros de las unidades y, probablemente, podría llegar a limitar la potencia en las unidades de generación. En este momento, las cuatro turbinas, que generan 75 megavatios cada una, trabajan al máximo. Las tres auxiliares -dos hidráulicas y una térmica- son unidades pequeñas, de 1.7 megavatios, y sirven para la operatividad de la central.

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