Satélite Morazán: Honduras está a un paso de hacer historia en el espacio

Tegucigalpa, Honduras

Honduras está a un paso de hacer historia en el espacio. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) impulsa el lanzamiento del primer satélite hondureño, denominado Morazán, un nanosatélite construido por manos hondureñas que podría ser enviado a finales de este año o abril de 2027. El proyecto, sin embargo, aún depende de una decisión clave del Congreso Nacional: la aprobación y ratificación de varios convenios internacionales relacionados con la actividad espacial. De acuerdo con las proyecciones, el satélite será finalizado en octubre de 2026 y trasladado a Japón, para ser lanzado en abril de 2027 a través del programa KiboCUBE, iniciativa que permite a países en desarrollo enviar CubeSats al espacio sin costo. Este beneficio representa un ahorro de hasta 500 mil dólares. Los CubeSats son una clase de nanosatélites estandarizados y modulares con forma de cubo. Miden aproximadamente 10 × 10 × 10 cm por unidad (1U) y pesan cerca de 1 kg.

Odir Fernández, rector de la unah, informó a través de sus redes sociales que el lanzamiento solo será posible si el Poder Legislativo ratifica los tratados necesarios para que Honduras pueda cumplir con las normas internacionales en materia espacial. “Este año será una realidad; Honduras, a través de la unah, enviará el primer satélite con bandera hondureña, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (Jica). De ratificar unos convenios, el Congreso Nacional se irá con bandera hondureña de nuestro país; caso contrario, no será posible”, expresó Fernández.

Entre los convenios pendientes figuran el Tratado del Espacio Exterior, el Acuerdo de Rescate de Astronautas y la normativa sobre Responsabilidad Internacional del Estado. También se requiere la creación de la Ley de Registro Nacional de Objetos Espaciales y su respectivo reglamento. Las iniciativas fueron presentadas el lunes anterior ante el pleno de diputados por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, quien destacó la relevancia científica y simbólica del proyecto. “Esto es un proyecto, compañeros, que va a poner en alto el nombre de Honduras; por primera vez un satélite va a llevar la bandera de nuestro país y reitero que es hecho por manos hondureñas 100%”, manifestó Ledezma. El satélite Morazán cuenta con respaldo de la cooperación japonesa y se espera que sea trasladado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) hasta la Estación Espacial Internacional. Desde allí sería lanzado para orbitar a unos 400 kilómetros de la Tierra.

El nanosatélite fue desarrollado por estudiantes, docentes y expertos de las facultades de Ingeniería y Ciencias Espaciales de la Unah. Su misión será generar información estratégica para el monitoreo del territorio nacional, con especial utilidad en la prevención de desastres naturales, observación de la Tierra, gestión de riesgos y monitoreo ambiental. Como parte de la preparación para el eventual lanzamiento, la Unah inauguró este martes la Estación Terrena José Trinidad Cabañas, una infraestructura que permitirá controlar, monitorear y recibir datos del satélite.