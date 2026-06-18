Congreso entrará en receso el 23 de junio, pero podrá sesionar por temas urgentes

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional entrará en receso legislativo a partir del próximo 23 de junio, informó el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano.

El titular del Legislativo aclaró que el receso no significa que el Congreso quedará completamente paralizado, ya que los diputados podrán ser convocados en cualquier momento durante las semanas siguientes si surge un tema de emergencia o de interés nacional que requiera la atención inmediata del pleno.

Zambrano explicó que la institución mantendrá la capacidad de responder a situaciones extraordinarias que demanden la discusión y aprobación de iniciativas urgentes para el país.