Congreso entrará en receso el 23 de junio, pero podrá sesionar por temas urgentes

El Congreso Nacional entrará en receso legislativo a partir del próximo 23 de junio, informó el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano.
El titular del Legislativo aclaró que el receso no significa que el Congreso quedará completamente paralizado, ya que los diputados podrán ser convocados en cualquier momento durante las semanas siguientes si surge un tema de emergencia o de interés nacional que requiera la atención inmediata del pleno.
Zambrano explicó que la institución mantendrá la capacidad de responder a situaciones extraordinarias que demanden la discusión y aprobación de iniciativas urgentes para el país.
El anuncio se produce en momentos en que el Congreso Nacional mantiene en agenda temas de alto impacto, entre ellos la discusión de las reformas al subsector eléctrico, orientadas a reorganizar el sistema energético y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
La reforma eléctrica inició esta semana su discusión en primer debate y aún debe superar dos debates más para ser aprobada por el pleno legislativo.
Autoridades del Congreso y del Ejecutivo han insistido en que la iniciativa no contempla la privatización de la Enee, sino un proceso de reorganización para reducir pérdidas, mejorar el servicio y disminuir los apagones.
Aunque el Congreso entrará en receso, Zambrano dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente a los diputados si alguna iniciativa requiere trámite urgente.
“Los diputados podrán ser convocados en cualquier momento”, indicó al referirse al funcionamiento del Legislativo durante ese período.