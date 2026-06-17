Congreso Nacional nombra reemplazos interinos de Ana Hall y Cossette López

Tegucigalpa, Honduras

La decisión se dio luego de que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, solicitaran licencia para asumir cargos diplomáticos en el exterior.

El Congreso Nacional aprobó este miércoles el nombramiento de nuevos funcionarios interinos para cubrir vacantes temporales y definitivas en instituciones clave del sistema electoral hondureño, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

La consejera Cossette López fue designada como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que Ana Paola Hall asumirá funciones como embajadora en España.

Ante estas ausencias temporales, el Congreso incorporó a Aixa Zelaya Gómez y Eduardo Enrique Fuentes como consejeros propietarios interinos del CNE, quienes asumirán las funciones correspondientes mientras las consejeras permanezcan en sus nuevas responsabilidades diplomáticas.

Asimismo, mediante moción nominativa presentada por el diputado Antonio César Rivera Callejas, también se aprobó el nombramiento de Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en sustitución de la fallecida magistrada Miriam Suyapa Barahona.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johanna Bermúdez, fue la encargada de juramentar a Arístides Mejía Carranza, cuya postulación fue respaldada por 93 votos en el pleno legislativo.

En la misma sesión, el Congreso también eligió a Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia.

Los nombramientos se producen en un momento clave para el sistema electoral hondureño, de cara a los próximos procesos políticos y en medio de ajustes dentro de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y legalidad electoral.