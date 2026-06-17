¿Tiene armas comerciales sin papeles? Se aprueba amnistía para regularizarlas

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una amnistía temporal para que ciudadanos puedan registrar armas de fuego de uso comercial que actualmente poseen sin factura, documentación de compra o inscripción oficial. La medida establece un régimen excepcional de carácter administrativo que permitirá a los propietarios poner en regla sus armas ante las autoridades competentes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto. La amnistía tendrá una vigencia de seis meses a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Durante ese plazo, las personas que posean armas de uso permitido podrán solicitar su inscripción, aunque no cuenten con el documento que acredite su adquisición

El beneficio, sin embargo, no será automático. Los solicitantes deberán presentar una solicitud formal, entregar antecedentes penales y someter el arma a una inspección física, registro balístico y verificaciones en bases de datos nacionales e internacionales. El decreto aprobado excluye expresamente las armas de uso militar, armas prohibidas y aquellas restringidas por la legislación hondureña. Es decir, la amnistía solo aplicará para armas de uso comercial o permitido. Las autoridades deberán comprobar que las armas no estén vinculadas a delitos, investigaciones criminales o situaciones irregulares antes de autorizar su inscripción en el registro oficial del Estado. El dictamen también aclara que la regularización tendrá efectos únicamente administrativos. Esto significa que permitirá registrar el arma y obtener la licencia correspondiente, pero no borrará delitos cometidos anteriormente ni impedirá investigaciones judiciales.