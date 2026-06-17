Deducirán 15 días de salario a diputado de Libre por lanzar botella en sesión del CN

TEGUCIGALPA

El incidente ocurrió mientras el pleno discutía el dictamen de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica , una iniciativa orientada a reestructurar el sistema energético de Honduras.

El diputado del partido Libertad y Refundación ( Libre ) por el departamento de El Paraíso, John Milton García, será sancionado con la deducción de 15 días de salario luego de lanzar una botella hacia la junta directiva del Congreso Nacional durante la sesión legislativa celebrada el martes.

La intención de la junta directiva era abrir un espacio técnico inmediato de consultas e intercambios tras este primer acercamiento legislativo al proyecto.

Sin embargo, el desarrollo de la sesión se vio interrumpido cuando la bancada de Libre se levantó de sus curules para protagonizar una protesta en rechazo a la propuesta.

Los legisladores lanzaron consignas como “La Enee no se vende, la Enee se defiende”, provocando varios minutos de interrupción y dificultando el avance de la agenda parlamentaria.

La manifestación se produjo mientras el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se encontraba presentando un informe técnico sobre la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y otros indicadores macroeconómicos relacionados con el sector.

Pese al ruido generado en el hemiciclo, el funcionario intentó continuar con su exposición, acompañado por el gerente general de la estatal eléctrica, quien también compareció para respaldar la reforma.

En medio del desorden, García lanzó una botella en dirección a la junta directiva, acción que quedó registrada durante la sesión.

Ante lo ocurrido, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ordenó a la secretaría del Poder Legislativo aplicar medidas disciplinarias contra los diputados que participaron en el boicot, incluyendo la deducción de 15 días de salario.

Zambrano sostuvo que no se puede continuar permitiendo la paralización de debates de interés nacional mediante acciones que irrespeten los procedimientos parlamentarios.