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Cortes de energía programados este lunes 22 de junio en la zona norte de Honduras

La ENEE informó sobre cortes de energía eléctrica por labores de mantenimiento que se realizarán el lunes 22 de junio en un sector de la zona norte de Honduras

Cortes de energía programados este lunes 22 de junio en la zona norte de Honduras

Este lunes habrá interrupciones de energía en un sector de la zona norte del país.
San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer un nuevo cronograma con las interrupciones programadas del servicio eléctrico. Esta afectación están previstas para el lunes 22 de junio.

Durante la semana, comprendida entre el lunes y el domingo, distintas zonas del país enfrentarán interrupciones en el suministro eléctrico. Sin embargo, para este lunes la afectación se concentrará únicamente en un sector del norte del país.

En el municipio de Choloma, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está prevista desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, y afectará específicamente a la aldea La Jutosa y a la aldea El Ocotillo Occidental.

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Las autoridades explicaron que estas suspensiones del servicio eléctrico se deben a trabajos programados de mantenimiento, por lo que instan a los usuarios en las áreas afectadas a prever la situación y tomar las medidas adecuadas para evitar inconvenientes.

Se recomienda desconectar sus equipos eléctricos con anticipación a la interrupción del servicio, con el fin de prevenir posibles daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje cuando se restablezca el suministro.

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Redacción La Prensa
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