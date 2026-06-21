Cortes de energía programados este lunes 22 de junio en la zona norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer un nuevo cronograma con las interrupciones programadas del servicio eléctrico. Esta afectación están previstas para el lunes 22 de junio.

Durante la semana, comprendida entre el lunes y el domingo, distintas zonas del país enfrentarán interrupciones en el suministro eléctrico. Sin embargo, para este lunes la afectación se concentrará únicamente en un sector del norte del país.

En el municipio de Choloma, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está prevista desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, y afectará específicamente a la aldea La Jutosa y a la aldea El Ocotillo Occidental.