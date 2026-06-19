Crisis eléctrica en el occidente de Honduras: el tiempo sin energía este 2026 ya supera al de 2025

Tegucigalpa

Los habitantes de la zona occidental de Honduras continúan sufriendo el severo impacto de las interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Ante la oleada de quejas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) emitió un informe en el que revela que, aunque se han registrado menos eventos que el año anterior, el tiempo total que los ciudadanos permanecen sin luz ha sido tres veces mayor durante 2026.

Según los datos de la estatal, entre enero y lo que va de junio de 2026 se han contabilizado 27 fallas que acumulan unos preocupantes 9,905 minutos de indisponibilidad del servicio. Esta cifra supera el impacto del año 2025, período en el cual se reportaron 38 eventos, pero con una pérdida total de energía de 2,717 minutos.

Los departamentos más castigados por esta problemática son Ocotepeque, Copán, Lempira y Santa Bárbara.

Asimismo, el informe detalla que las líneas de transmisión de 69 KV (específicamente los circuitos L429, L430, L431, L432 y L433) arrojó que la causa principal del colapso es el severo deterioro de la infraestructura. "Las líneas de transmisión que abastecen a Occidente tienen más de 40 años de uso. Fueron construidas con postes de madera que hoy están muy deteriorados. Durante la temporada de lluvias, las fallas aumentan por los vientos, la humedad y la caída de los árboles sobre las líneas".