Presidente Asfura visita Ucrania y rinde con Zelenski homenaje a los defensores ucranianos caídos

KIEV, UCRANIA

En el caso de la corona de Asfura se trataba de flores de color blanco y azul, colores de la bandera de Honduras, que militares depositaron delante del muro, repleto de fotografías de los soldados caídos.

Los dos mandatarios guardaron un minuto de silencio frente al memorial de defensores ucranianos caídos y colocaron sendas coronas de flores delante del mismo, según el vídeo difundido por Zelenski en la red social X.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, llegó este viernes a Ucrania, en su primera visita a este país y rindió en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año.

El jefe de Estado hondureño colocó los dos lazos, en un gesto que también hizo Zelenski con la corona ucraniana, de flores amarillas y azules.

"Se trata de un importante gesto de respeto hacia nuestro pueblo, que entregó su vida por Ucrania, por la libertad y por la paz", sostuvo Zelenski en su mensaje en X.

El jefe de Estado ucraniano valoró "este apoyo, la solidaridad con nuestro pueblo y la comprensión de lo que Ucrania está atravesando hoy" por parte del presidente de Honduras.

Se trata de un importante gesto de respeto hacia nuestro pueblo, que entregó su vida por Ucrania, por la libertad y por la paz. Valoramos este apoyo, la solidaridad con nuestro pueblo y la comprensión de lo que Ucrania está atravesando hoy.

Según adelantó la Presidencia hondureña, Asfura, que además de su visita a Ucrania viaja a Alemania, tenía previsto abordar con Zelenski mecanismos de cooperación en áreas estratégicas como la seguridad alimentaria, la modernización agrícola, la innovación tecnológica, la energía e infraestructura, la educación superior y el desarrollo económico.