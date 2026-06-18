Asfura refuerza cooperación con Alemana para impulsar desarrollo económico y empleo

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llevó a cabo una reunión de alto nivel con directivos de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), liderados por su titular, Peter Adrian, en un encuentro orientado a impulsar los vínculos económicos entre ambas naciones.
La reunión tuvo como propósito identificar nuevas áreas de inversión, ampliar la cooperación bilateral y promover iniciativas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico de Honduras y Alemania.
En la cita también participó la canciller hondureña, Mireya Agüero, quien acompañó al mandatario en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
La representación alemana estuvo conformada por destacados líderes empresariales y diplomáticos, entre ellos el doctor Mark Heinzel, responsable de la región de América Latina y el Caribe; Orlando Baquero, delegado de la asociación empresarial para Latinoamérica; Uta Knott, en representación de la Federación de la Industria Alemana; así como Mark Wechmeister, ejecutivo del BMW Group.
Además, participaron Carsten Hasbach, alto directivo del sector energético, y Christa Castro Varela, encargada de los temas multilaterales, quienes formaron parte de la misión orientada a fortalecer los lazos de cooperación e inversión con Honduras.
En el desarrollo del encuentro, el presidente Asfura reconoció la labor que desempeña la Cámara Alemana de Industria y Comercio en el impulso de la competitividad y en la consolidación del sector empresarial como motor del crecimiento económico.
Asimismo, el mandatario subrayó el interés de Honduras en conocer modelos exitosos que permitan agilizar procesos administrativos, reducir trabas burocráticas y generar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de negocios.
Asfura destacó que su gobierno mantiene como prioridad el fortalecimiento del marco legal y la estabilidad institucional, elementos clave para generar confianza entre inversionistas internacionales, impulsar la creación de nuevas oportunidades laborales y garantizar un desarrollo económico sostenido.
Durante la reunión se discutieron diversos temas orientados a fortalecer la cooperación económica y empresarial entre Honduras y Alemania. Entre los puntos más relevantes figuraron la implementación de acciones conjuntas para potenciar la capacitación técnica y la formación de capital humano especializado.
Asimismo, se analizaron escenarios vinculados a las cadenas de suministro, la industria manufacturera y el impulso de las exportaciones, con el propósito de mejorar la competitividad comercial.
Otro de los aspectos centrales fue la búsqueda de nuevas oportunidades para incrementar la presencia de compañías alemanas en proyectos estratégicos de inversión dentro del país, así como la creación de espacios de diálogo permanente entre la DIHK y las entidades económicas hondureñas.