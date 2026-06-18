Asfura refuerza cooperación con Alemana para impulsar desarrollo económico y empleo

Berlín, Alemania

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llevó a cabo una reunión de alto nivel con directivos de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), liderados por su titular, Peter Adrian, en un encuentro orientado a impulsar los vínculos económicos entre ambas naciones. La reunión tuvo como propósito identificar nuevas áreas de inversión, ampliar la cooperación bilateral y promover iniciativas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico de Honduras y Alemania. En la cita también participó la canciller hondureña, Mireya Agüero, quien acompañó al mandatario en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La representación alemana estuvo conformada por destacados líderes empresariales y diplomáticos, entre ellos el doctor Mark Heinzel, responsable de la región de América Latina y el Caribe; Orlando Baquero, delegado de la asociación empresarial para Latinoamérica; Uta Knott, en representación de la Federación de la Industria Alemana; así como Mark Wechmeister, ejecutivo del BMW Group. Además, participaron Carsten Hasbach, alto directivo del sector energético, y Christa Castro Varela, encargada de los temas multilaterales, quienes formaron parte de la misión orientada a fortalecer los lazos de cooperación e inversión con Honduras. En el desarrollo del encuentro, el presidente Asfura reconoció la labor que desempeña la Cámara Alemana de Industria y Comercio en el impulso de la competitividad y en la consolidación del sector empresarial como motor del crecimiento económico. Asimismo, el mandatario subrayó el interés de Honduras en conocer modelos exitosos que permitan agilizar procesos administrativos, reducir trabas burocráticas y generar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de negocios.