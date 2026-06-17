Fosdeh: reforma al sector eléctrico busca reorganizar a la Enee

TEGUCIGALPA

La reforma, actualmente en discusión en el Congreso Nacional , surge como respuesta a la crisis financiera, operativa y estructural que arrastra la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), cuyas pérdidas rozan los 600 millones de dólares anuales.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señaló este miércoles que la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno busca reorganizar a la empresa estatal, pero también abre la puerta a una "privatización funcional" al delegar actividades estratégicas en operadores privados.

Según el Fosdeh, el proyecto "no contempla desde una perspectiva jurídica la venta de los activos de la Enee ni su transferencia patrimonial directa a manos privadas".

No obstante, alerta que sí incorpora elementos que podrían interpretarse como una forma de "privatización funcional o concesional", especialmente en escenarios donde la operación de actividades estratégicas, como la distribución de energía eléctrica, pueda ser delegada a operadores privados mediante contratos de mediano o largo plazo.

Además, la iniciativa establece el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) y la consolidación de un Operador del Sistema y del Mercado con independencia funcional, una medida que busca redistribuir competencias técnicas, reducir la concentración de funciones y promover la especialización sectorial.

En el documento ¿Hacia dónde va el proyecto de reforma de la ley del sector eléctrico en Honduras?", el Fosdeh subraya la necesidad de realizar un análisis riguroso de las implicaciones económicas y sociales, y de implementar mecanismos estrictos de supervisión que garanticen la transparencia en la transición.

La propuesta de reforma abre la posibilidad de fortalecer la institucionalidad del sector eléctrico, pero también plantea riesgos relacionados con el control público, la sostenibilidad de las tarifas, la transferencia de riesgos al Estado y la limitada participación ciudadana en decisiones estratégicas, añade el documento.