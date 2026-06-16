Entes financieros respaldan reformas de Honduras para fortalecer el sistema eléctrico

Tegucigalpa, Honduras

El Grupo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresaron este martes su respaldo a las reformas que impulsa el Gobierno de Honduras para mejorar su sistema eléctrico, que arrastra una crisis desde hace varios años. "Los organismos internacionales firmantes reconocemos que Honduras enfrenta desafíos estructurales en su sistema eléctrico, los cuales requieren reformas urgentes para garantizar un servicio confiable, eficiente y de calidad para toda la población. En este contexto, valoramos positivamente los esfuerzos del país orientados a fortalecer la institucionalidad y la regulación del sector, promoviendo decisiones técnicas y transparentes", indicaron los cuatro entres en un comunicado.

Además, afirmaron que es "fundamental asegurar una operación eficiente del sistema eléctrico, con una gobernanza clara y responsable, así como impulsar un entorno que fomente nuevas inversiones y tecnologías". Según diversas fuentes, el deficiente sistema eléctrico de Honduras enfrenta pérdidas que rozan los 600 millones de dólares anuales, situación que no han podido resolver los gobiernos de los últimos 20 años. Los cuatro organismos internacionales que respaldan las reformas al sistema eléctrico de Honduras consideran que "resulta prioritario expandir y modernizar la red de transmisión y distribución para mejorar la calidad y continuidad del servicio en todo el país, además de avanzar en una gestión más sostenible del sector público energético, manteniendo su carácter estatal".