Reforma eléctrica promete tarifas más bajas y descarta privatización de la Enee

Tegucigalpa, Honduras.

Peña Panting explicó que el proyecto se estructura en tres ejes fundamentales: reglas claras, transparencia y orden institucional en el sector eléctrico, luego de más de tres décadas de intentos fallidos por reestructurar la industria.

En conferencia de prensa realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, Guillermo Peña Panting , gerente de la Enee, junto al diputado Milton Puerto , presidente de la comisión de energía del Congreso Nacional, y a Héctor Corrales , comisionado presidente de la Cree, detallaron los alcances de la propuesta de reforma energética.

La reforma al subsector eléctrico impulsada por el Poder Ejecutivo busca garantizar un servicio más estable y tarifas más bajas para la población hondureña, aseguraron este lunes autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ( Cree ) y la comisión de energía del Congreso Nacional.

El funcionario añadió que la iniciativa ha sido acompañada por organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, además de un proceso de socialización con distintos sectores.

Por su parte, el diputado Milton Puerto señaló que el país enfrenta pérdidas estimadas en 50 millones de lempiras diarios, lo que representa alrededor de 16 mil millones de lempiras al año, producto de la situación actual de la Enee.

En ese sentido, Puerto afirmó que el objetivo del decreto es “salvar a la Enee” y garantizar que continúe siendo una empresa estatal al servicio de los hondureños.

Las autoridades también rechazaron las versiones sobre una eventual privatización del sector eléctrico, asegurando que la reforma contempla salvaguardas para mantener la propiedad estatal de la Enee.

Peña Panting enfatizó que en ningún artículo del proyecto se plantea la venta o traspaso de la empresa, y que cualquier decisión sobre activos estratégicos deberá contar con autorización del Congreso Nacional.

El comisionado presidente de la Cree, Héctor Corrales, afirmó que la reforma fue diseñada con el abonado como eje central, considerando los problemas actuales de cortes de energía y altas tarifas.

Corrales explicó que la falta de inversión en transmisión y distribución, sumada a la débil gobernanza del sector, ha afectado la calidad del servicio eléctrico en el país.

La propuesta, agregó, busca corregir el orden institucional para permitir licitaciones más transparentes y competitivas que contribuyan a reducir los costos de generación y suministro.

Según las autoridades, con la apertura a mayor inversión en generación, transmisión y distribución, el país podría avanzar hacia un suministro continuo de energía y una reducción progresiva de tarifas en un plazo de entre seis meses y un año.